近年發行的特別股，報酬率大多4.5%以上，因此成為壽險機構、退休人士搶購對象。喜歡定存概念的投資人，可以好好把握時機，布局穩健的特別股。

11月22日下午4點，文曄董事長鄭文宗現身台北地院，針對大聯大公開收購按鈴控告，展開正面回擊。外界對於半導體IC通路大聯大此收購案，是否為惡意併吞，過程中有無違反《反托辣斯法》充滿了好奇？

但是，資本市場卻看到另外一個層面。不久之前，籌資金額高達100億元的大聯大特別股，才在11月1日掛牌上市。對於時間上的巧合，讓人不免聯想，這筆金額是否是用作此次的併購，也對收購資金來源十分好奇。

從資金面來看，大聯大的口袋有這麼多資金嗎？非凡電視台資深分析師賴建承表示，透過簡單的試算，就可了解近幾年企業籌資為什麼瘋特別股了。

從新聞報導解讀，大聯大將以每股45.2元公開收購文曄在外流通股數，以收購30%股權，預計投入金額高達80億元，絕非一筆小數目。賴建承指出，大聯大8月公告的特別股2億股，金額高達100億元，居然9月就完成收款，籌資效率之高，讓人驚訝。

從這一點可以看出，為什麼企業要發行特別股，不只是退休機構都在搶特別股，企業還可在很短時間內，籌措大筆資金；而通常現金增資或發行可轉債，籌資都無法達到這麼大的規模。

此外，發行特別股，又不像現金增資會出現股本稀釋問題，造成每股盈餘下降，還會拖累股價走勢，這些都是企業老闆們最不樂見的；這時若想一次籌資百億元，特別股就成了最好的祕密武器。

事實上，特別股不僅對企業有利，站在投資人的角度，這兩年發行的特別股，也有許多退休大戶在發行時以定價參與認購，報酬率多為4.5%以上，這比在台股進行交易，殖利率要高。

一位承銷人員也透露，由於特別股擁有股價波動低、信評度高的關係，當大戶拿到特別股時，可以同時向銀行質押，只需要交付1.6%左右的利息，就可借貸出7成資金，屆時再去布局其他具高報酬率的標的。

換言之，對於追求穩健的大戶，購買特別股，除了契約設定的4.5%以上利息之外，還可質押，而且借貸利息只有1.6%，借貸金額再拿去購買4.5%以上利息的商品，兩者加總之後，大戶的特別股投資報酬率是7%左右，而不是外面所看到4%。

為何普通股就無法做到？主要原因還是普通股的股價波動度太大，銀行無法用合理的價格，評估對應的質押利息，以及借貸成數都遠不及特別股。

一位元大承銷人員也說，他曾接到小股民氣呼呼說不公平，為什麼壽險機構都可以拿到新發行的特別股，但小額投資人卻沒辦法？其實，去年4月富邦發行特別股時，認購的情況並不踴躍，市場對特別股的熱中度不高。

經過一輪市場教育，將特別股定位成穩健的定存概念股後，被壽險機構認同，特別股的熱度才全面打開，成為市場投資新選項。

(中時電子報)