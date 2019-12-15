在高收債違約率成為市場關切的話題之際，台灣境內的全球高收益債券基金規模，10月仍然持續成長；怎麼買才安心，成了投資人必須謹慎面對的課題。

時序進入2019年尾聲，全球對於2020年經濟預期莫衷一是，這讓今年平均有1成以上漲幅的全球型高收益債券基金（全高收基金）後市會怎麼走，出現兩套迥異的劇本：一是景氣來到高原期，全高收價格會維持高檔震盪，賺取穩定收益為明年主軸；一是經濟成長放緩，隨時1個利空發生，全高收的價格就可能大幅崩跌。

不過，這樣的不確定並未阻礙投資人買進全高收基金，根據理柏（Lipper）數據顯示，台灣境內全高收基金總規模10月再增加了18億元至1233億元，今年以來足足增加305億元。面對明年混沌的經濟情勢，投資人恐怕得更仔細挑選相對穩健的全高收基金。

所謂高收益債券，主要是信用評級較落後的公司債券，殖利率卻較公債、投資等級債都來得高，因此當利率走低，高收債誘人的收益就會成為市場焦點。這也是今年美國降息3次，帶動高收債異軍突起的原因。

其中，全高收基金可買賣的高收益債券更加廣泛。瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭表示，如以股票來比擬，全高收基金像是「中大型股」，較能同時具有穩健與收益率兩大特色。

不過，聯準會最近一次降息，釋出對於明年狀況觀望的態度，市場解讀聯準會並沒有再降息的迫切性。11月截至20日為止，彭博巴克萊全球高受益債券指數下跌0.29%，ICE美銀美林全球高收益債指數下跌0.13%，加上新台幣近期強勢升值，多檔全高收基金新台幣計價級別，都出現走弱的跡象。

柏瑞投信產品發展及投資顧問部主管林炳魁指出，近期全高收基金表現溫吞，後市也確實出現兩極化看法；但從經濟面、基本面、價值面、資金面4大因素逐一剖析，全高收基金仍適合投資人作為明年衛星配置的要角。林炳魁認為，市場普遍預估美國明年經濟成長率（GDP）仍有2%左右，依然有利於公司還本付息。

這就會衍生到近期最被討論的基本面核心─高收債的違約率。周曉蘭認為，近期美高收的違約率確實偏升，來到2~3%，但相對長期平均的5%，其實仍然處於歷史低點。

另外，從全球高收益指數目前約有6%殖利率來看，息收是高收債的特點，林炳魁認為，明年高收債很難複製今年驚人的價差，不過因國人注重息收，高收債仍有價值面優勢。

不過，素有「債券界巴菲特」之稱的Dan Fuss近期來台演講，認為明年的觀盤重心是「隨時都要小心意想不到的挑戰」，加上流動性問題，所以選擇「減持高收債」。但他也預留伏筆強調，當高收債下跌時，反而會是「危機入市」的時機。面對明年多空雜沓，林炳魁認為，較為簡單的方式，就是直接觀察基金過去績效以及夏普值。周曉蘭建議，穩健投資人應選擇以美高收市場為主的全高收基金。

再來，觀察債券的買賣幣別，要以強勢貨幣計價為佳，如美元搭配歐元，才不會因過多的避險成本吃掉績效。至於信評的部分，因全球處在信用循環晚期，建議不要選擇配置較多CCC級以下的低信評債券，雖然收益率較B級以上高收債優異，但相對有更多風險。在產業方面，周曉蘭提醒，偏向上游探勘產業的「能源債」，是讓整體美高收違約率向上的關鍵，而媒體、通訊業等產業的高收債，目前也是降評偏多，現在愈來愈多的基金開始買入不畏全球經濟動盪的非景氣循環股，也為基金新選擇。

(中時電子報)