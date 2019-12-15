由焦佑衡領軍的華科事業群，去年總營收衝上1100億元，成為華新麗華家族四兄弟中，成長最快的事業體。也因此，焦佑衡更成為國巨董事長陳泰銘在產業競爭上，最不可忽視的對手。面對接下來的5G浪潮，華科事業群的聯合艦隊正整軍待發，往後焦佑衡的每一步，在投資市場將會更加動見觀瞻。

《財訊》596期以「華新科焦佑衡聯合艦隊來襲」為題，解析焦佑衡與華科事業群崛起的歷程，並分析旗下公司的投資價值。

截至2018年，焦佑衡領軍的華科事業群，旗下共計9家上市公司，總營收衝上1100億元。從規模來看，華科事業群的總營收，相較於由大哥焦佑鈞領軍的華邦電，規模足足多了一倍。從市場競爭來看，華科事業群過去一直被拿來與國內被動元件龍頭國巨比較，去年發生的佳邦經營權爭奪戰，就是最明顯的例子。

2018年4月，國巨旗下凱美對佳邦發動惡意併購，「我們不要錢也不要利，最重要就是一個骨氣嘛！我們那時候下定一個決心，一定要讓陳泰銘碰到一個馬蜂窩，現在蜜蜂還沒出來，正在飛。我們加入華科集團，就是要讓華科集團撿到一支槍。」佳邦高層私下表示。今年6月，焦佑衡旗下的華新科宣布，參與佳邦私募，成為持有3成股權的大股東，凱美幾乎出脫佳邦股票，焦佑衡拿下佳邦主導權。

從被動元件市場一路到併購角力，焦佑衡更是陳泰銘在市場上最難以忽視的競爭對手。

一位專業操盤人透露，去年國巨高層對被動元件產業前景太過樂觀，讓許多基金經理人在高檔大舉投資，結果損失慘重；現在基金經理人看被動元件產業，都會觀察焦佑衡的說法，如果華新科也看好未來發展，才真正表示產業確實有好轉。焦佑衡所帶領的華科事業群，儼然已是市場觀察產業發展，重要且真實的指標。

過去焦佑衡很低調，但未來你不能不認識。他不僅是國內第二大被動元件廠華新科的董座，自去年以來，焦佑衡更接連取得佳邦、鈺邦、嘉聯益、Elna Printed Circuits等被動元件與印刷電路板廠的主導權。

然而，在焦佑衡眼中，這都只是剛剛起步的好光景而已，他看好明華科事業群的印刷電路板與被動元件業務，會因為5G而有大成長。焦佑衡所率領的華新科就像是航空母艦，正將華科事業群打造成聯合大艦隊，未來他的動向，勢將成為投資市場的焦點。未來與國巨交鋒的過程，也勢必更加引人關注。

(中時電子報)