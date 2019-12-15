為鼓勵小資族參與資本市場，盤中零股交易制度，預計於2020下半年上路；對此，券商公會理事長賀鳴珩提醒，依證交所規劃，盤中零股交易「一律採電子交易方式委託」、「有獨立交易畫面」，且採「證券商自願參與」，投資人必須留意。在現行制度下，零股交易時段是下午1點40分到2點30分，也就是盤後才能交易；未來，盤中零股交易上線後，交易時間將提前至上午9點到下午1點半，採每10分鐘分盤集合競價方式撮合成交，而既有的盤後零股交易，仍維持運作。

1張股票等於1000股，若想買1張台積電的股票，得花上30餘萬元，對小資族來說，是相當大的負擔，必須存很久的錢，才有機會買到1張；但，透過零股交易，投資人不必一口氣買1張，可一次買50股或100股，逐步累積成1張股票。

值得注意的是，為避免投資人下錯單，盤中零股交易下單，一律採「電子交易方式委託」（專業機構投資人除外），採人工委託方式者，只能參與盤後零股交易。

另一方面，為降低混淆風險，盤中零股交易將規劃獨立的「零股」交易畫面，藉以和現行「千股」交易畫面區隔；此外，盤中零股交易採「證券商自願參與」，投資人必須先了解，哪些券商有提供該項服務。

▲盤中零股交易與現行盤後零股交易比較。（資料來源：證交所、林信男整理／今周刊）

推動盤中零股交易 有助建立「全民用股票儲蓄」觀念

賀鳴珩指出，推動盤中零股交易，可望實現普惠金融，建立全民用股票儲蓄的觀念，「把台積電從外資手上買回」。

不過，賀鳴珩也強調，證券業對盤中零股交易的支持，有3項前提，唯有徹底落實，該措施才會成功。

首先，是推動開立分戶帳，讓投資人可在券商「一站同時完成開立證券戶與分戶帳帳戶」，不必再赴交割銀行開交割專戶，「你在證券公司買賣的錢，就是放在證券公司你的帳戶裡面，和全世界一樣，接軌國際。」賀鳴珩說。

其次，是全e化開戶和交易，賀鳴珩笑稱，按照現行規定，投資人在使用自然人憑證或視訊方式，進行線上開戶身分驗證時，常遇上諸多中止開戶的問題，「我們一直跟政府講，在網路普及的情況下，怎麼開戶程序還是那麼不便捷！」

目前證券商受理非當面開戶，依規定得採以下方式，確認委託人身分「為本人辦理」，並留存相關證明文件；第1，以委由往來交割銀行確認委託人身分；第2，委託人檢附律師、會計師等專業人士之證明文件正本，經函證確認；第3，採通信開戶及視訊方式，經訪視確認；第4，其他足以確認委託人身分為本人。

▲證券商辦理線上開戶的帳戶類型分級。（圖：券商公會提供）

簡化開戶程序 網路交易可望更熱絡

賀鳴珩建議，如果是金額100萬以內的開戶，「只要手持身分證件拍照，外加分戶帳，就可以開戶了」，目前網路交易占比已達60%以上，若開戶程序更便利，將來手機、App下單，勢必會更熱絡。

最後，是認證成本的檢討，賀鳴珩指出，「下單時，證券商都向認證公司買了認證，20年前，認證是很熱門的東西，全世界都在積極進行，但20年後，只剩台灣有認證。」

「若將來我們的客戶只買20塊錢的股票，我要交20塊錢的認證費用，你覺得（零股交易）會推動嗎？」這對台灣e化、FinTech（金融科技）的過程來說，是個阻礙。

賀鳴珩認為，台股有許多高殖利率、價格穩健的績優股，但因資金門檻高，讓許多年輕人、小資族買不起，未來投資人透過零股交易，可提升投資自由度，就算資金有限，也能買到喜歡的股票。

(中時電子報)