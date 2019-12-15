把民主公投踩腳下民主退步黨！ 揭穿蔡政府四大謊言

前台大醫院副院長王明鉅過去是民進黨死忠支持者，直到前年的815大停電讓他重新關切核能議題，態度一百八十度大轉變，從過往誓死反核，轉變成力挺核能、「以核養綠」的支持者，王明鉅接受媒體專訪現身說法，出面直接打臉蔡英文政府的綠能政策根本就是個騙局，而且為了反核一再說謊。

王明鉅說，他以前也是蔡英文的支持者，最後會轉變不只是因為核能政策的關係，主要的原因是民進黨過去強調民主程序，強調台灣人自己決定自己的未來，去年公投結果出爐，民意已經告訴政府支持「以核養綠」，但民進黨政府卻對公投結果置之不理，「老實說這非常過分，完全是置公投民意於不顧。」

王明鉅曾參觀核四留下照片紀錄，後來組聯誼團要帶年輕人去參觀核四，卻被阻止。

王明鉅指出，民意已經用589萬票告訴政府要以核養綠，但政府堅持要廢核，他以歐洲為例，歐洲人都選擇「以核養綠」，民進黨政府卻背棄民意，還繼續要在未來20年向全民強徵5兆元的電費，他不滿政府遮蓋真相，不願說清楚，「只有害怕真相讓別人知道的人才會遮蓋。」

面對離岸風電和太陽能帶來龐大的電費，讓王明鉅憂心忡忡。

王明鉅說，前年發生電力危機後，他認真研究，才發現民進黨政府通過《電業法》，要在2025年全面廢核，會讓電價全面飆漲，也讓電力來源不穩，「我沒那麼喜歡核電，但我們需要核能」。

王明鉅認為，小英政府最大的兩個謊言，一個是反核其實是為了意識形態，「為了廢核而廢核，並不是為了全民的福祉而廢核」，另一個是不調漲電價，光是廢核全民就要多付2兆元的電費，若再加上太陽能、離岸風電的興建費用，總共要多付5兆元。

王明鉅憂心忡忡提醒年輕人，台灣的經濟並沒有明顯的起色，我們未來的方向不知道在什麼地方，但我們很多政策需要經費支出，未來健保費要多付二千億元，為了離岸風電、太陽能光電，接下來連續二十年每年電費要多付兩千五百億元，「換算下來每年我們都要多從口袋裡掏出一萬元，這對台灣的民眾、台灣的年輕人是多麼沉重的負擔。」

王明鉅指出，政府現在強調不缺電，但不缺電的代價是靠基隆協和一、二號機等老舊基礎支撐，還有核一、核二等共同支撐，但未來核能不在，單靠離岸風電和太陽能電板能滿足嗎？

王明鉅說，台灣的風力條件也不如歐洲，夏季和冬季產生的電量僅相差1倍，台灣則有4到5倍之差，耗電量最兇的夏天反而無電可發，即便是環境和台灣相似的韓國、日本、英國都仍使用核電，屆時難道又要仰賴天然氣和煤？

王明鉅指出，反觀台灣，不只無法對付空汙，只會用台中火力發電發電廠減煤，其他地方繼續大燒煤，甚至還在去年創下歷史最高紀錄來繼續增加空汙來欺騙國人。

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(中時電子報)