非核家園5兆代價全民買單！ 揭穿蔡政府四大謊言

前台大醫院副院長王明鉅從「老綠綠」搖身一變「反綠綠」，他痛批，蔡英文政府要追求獨立自主，卻連能源政策的獨立自主都沒有做到，確保能源是國家最重要的選項，蔡政府卻連這點都做不到。

王明鉅過去是民進黨死忠支持者，直到前年的815大停電讓他重新關切核能議題，態度因而丕變，從誓死反核，轉變成力挺核能、「以核養綠」的支持者，王明鉅接受專訪現身說法，要求蔡政府要重視589萬的公投民意。

以韓國為例，韓國仍不敢廢核，只能用核能再漸進發展太陽能和風電等綠能。

王明鉅說，台灣是海島國家，四面環海給了台灣安全屏障，但也讓台灣一切都要自給自足。台灣的天然氣每週都一定要有特殊的天然氣船運進來，目前的存量只有2到3週，夏天只有7天甚至更短，反觀核電的燃料棒一次進口就能用一年半，看起來核能對台灣的獨立自主更有保障，更不怕各種國際變化與威脅。

王明鉅說，台灣還有中國的威脅，如果天然氣供電要硬增加到5成，屆時面對中國的威脅，只要管線一斷，台灣的電力就會出現危機，核能是相對來說，境外敵對勢力不容易攔截的能源，「大家有沒有想過，台灣要獨立自主，最重要的一件事情就是要有能源自給，如果沒有能源的時候，你要怎麼獨立自主？」

身為醫師的專業使命，王明鉅希望小英政府不要再為選票騙人民。

以韓國為例，王明鉅說，韓國同樣有敵國的威脅，南韓也不敢廢核，天然氣也只敢用22%，因為韓國知道電價不能太貴，才能保有競爭力，南韓選擇的是減煤而不是廢核。南韓選擇的是慢慢發展再生能源，而不是瘋狂地用高價去買世界最貴的離岸風電。

同樣發展離岸風電的德國，王明鉅說，德國因為冬天要電取暖，冬天剛好風力很大能發電，德國現在仍然天天向隔壁用核電高達75%的法國買核能電廠的電力，德國還能和周圍的九個國家時時刻刻買電賣電，根本不用擔心缺電的危機。

王明鉅說，反觀台灣最需要電的是夏天，但夏天風力小，冬天不缺電，風力卻大，情況完全不同，和台灣相近的海島國家英國也有電網和荷法愛爾蘭相通，台灣的情況能比嗎？

不僅如此，王明鉅還提到，國外使用太陽能電板的國家面積都較台灣大十倍以上，未來要滿足需求，太陽能板密度得要足夠，而且太陽能板不但容易壞又含有毒物質，現在回收都到處亂丟，未來約6千萬片總計92萬噸重的太陽能板又該如何處理？

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(中時電子報)