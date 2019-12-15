前高雄市殯葬管理處胡姓課長，被控指導業者將私營的「玫瑰園墓園」，以不實宗教團體名義申請，並在審核時「放水」協助其合法化，事後收賄120萬元，一審被依貪汙罪判刑11年，高雄市政府將胡男移送司法院公務員懲戒委員會審理，公懲會判決胡男撤職並停止任用3年。

判決指出，胡男擔任高雄市殯葬管理處殯葬禮儀課課長期間，負責審核民眾私自設立之「公墓、骨灰（骸）存放設施及火化設施」，明知「玫瑰園墓園」為私營墓園，並非《殯葬管理條例》公布施行前募建之寺院、宮廟及宗教團體所屬墓園。

胡男為使玫瑰園墓園取得設置依據，與萬姓業者勾結，指導萬男尋求宗教團體出具不實之申請資料後提出申請，胡男審核時利用課長職權，故意違背規定，放水核准申請案，胡事後收受120萬元賄款。

高雄地院今年9月依《貪汙治罪條例》「違背職務收受賄賂罪」判處胡男有期徒刑11年，褫奪公權7年，沒收不法所得120萬元。目前全案上訴高雄高分院審理中，尚未確定。

公懲會認為，胡男涉貪，已違反《公務員服務法》規定，嚴重戕害政府信譽，有懲戒之必要，判決胡撤職並停止任用3年。

(中時 )