台積電先進製程進展神速，日前公司高層強調，3奈米製程將於2022年量產，然競爭對手英特爾卡關多時的10奈米今年10月才亮相，卻大膽撂話，5奈米預計2023年推出，號稱能匹敵台積電3奈米，但從時間上來看，還是晚了台積電1年。

台積電表示，5奈米製程將於明年上半年量產，晶圓廠資深副總經理王建光日前透露，3奈米預計2022年量產，位於新竹寶山的研發中心，也將於2020年第1季動工、2021年完工。

台積電3奈米較原計畫提前1年量產，屆時可滿足大咖客戶不同產品上市的需求，而3奈米的大規模生產，不論在良率或產量上都將更趨成熟，讓死敵英特爾與三星都望塵莫及。

天極網報導，英特爾10奈米製程先前遇到難題，曾多次延期直到今年中才量產，但首發仍是低功耗版處理器，高性能版10奈米桌面及伺服器處理器還要等到明年下半年面世。

英特爾解釋，10奈米面臨技術上的難題，主要是晶體管密度是14奈米的2.7倍，遠超出業界正常情況2倍密度的水平，由於難度太高，導致良率不足，拖累製程不斷延期。

至於何時推出7奈米製程處理器，英特爾執行長Bob Swan表示，7奈米 將在2021年第4季推出，其7奈米技術指標相當於超微5奈米，而2023年下半年所推出的5奈米，號稱匹敵台積電3奈米。

(中時電子報)