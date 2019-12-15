郭董才訪美不久，鴻海富士康就因新廠規劃問題與在美投資的威斯康辛州政府隔空交火。據外媒報導，威州政府13日公布的信件顯示，州長艾佛斯的高層幕僚曾在上個月警告鴻海科技集團，若縮小威州設廠規模將不符減稅優惠資格，除非鴻海和威州重新磋商。外媒認為，這些信件正顯示了威州艾佛斯政府與鴻海之間的嫌隙加深。

據美聯社報導，鴻海原先提案要在威州蒙特普萊森村（Mount Pleasant）打造一座規模龐大的面板製造廠，可望提供1萬3000個就業機會，時任州長的華克（Scott Walker）和共和黨議員當時深受提案吸引，認為這將為當地帶來巨大的經濟成長，因此於2017年核准一筆金額破天荒高達30億美元獎勵計畫給鴻海。

不過，這項計畫當時已遭民主黨批評，認為華克為了一個可能永遠不會實現的計畫付出太多，加上華克在選戰中敗給艾佛斯，連任失利讓鴻海在威州失去了最有價值的夥伴，今年稍早決定將面板廠規模縮小，改做供手機和其他裝置使用的較小顯示螢幕。

威州行政部秘書布瑞南（Joel Brennan）上個月4日去信富士康工業互聯網首席商務官文森（Richard Vincent）並提出警告，稱依據現有合約，鴻海的新計畫並不符合獎勵資格。

對此，鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫對布瑞南的信件做出回應，指出「像這種讓人分心的事情會讓工作創造者和求職者懷疑，在我們偉大的威州做生意是否受州長艾佛斯政府歡」，指責艾佛斯政府用合約爭議浪費鴻海的時間。

楊兆倫也在信中對艾佛斯政府和威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）表達失望。他說，鴻海已經在威州投資數百萬美元，但艾佛斯政府卻針對合約裡的重要項目牽扯不相干的事情並阻礙進度。楊兆倫最後表示，鴻海會評估「和合約有關的所有可能選項」，不過並沒有對此做出進一步說明。

鴻海集團創辦人郭台銘5日才參加白宮耶誕派對，當時他透露川普還特別把他找來聊一下，其中有提到美陸貿易與鴻海在美投資等議題。

(中時電子報)