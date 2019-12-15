許多女生可能對「子宮寒冷」的說法不陌生，中醫來看，痛經、月經不規則等可能跟子宮寒有關。該如何揮別「子宮寒冷」，中醫師的暖宮妙方不藏私大公開。

中國自古就有「十個女人九個寒」的說法，這裡的「寒」指的是「子宮寒冷」。嘉品中醫診所中醫師葉濡端解釋，中醫所說「子宮寒冷」，並不是單純指子宮的功能較弱，還包含卵巢、輸卵管等器官功能低下，或是骨盆腔內血液循環不佳。

葉濡端指出，平時冷飲不離手、愛吃生冷寒涼食物、冰品等不良習慣，都容易讓子宮寒冷。一般來說，子宮寒冷可分為「實寒」及「虛寒」，實寒的女性通常身體強健，只有在大量喝冰飲或吃生冷食物時，才會讓子宮暫時處於寒冷的狀態，出現短暫性的白帶增多或肚子寒涼不舒服等症狀；這時只要戒掉寒涼食物、多運動，子宮寒冷的狀況多半可以解除。

頻尿、小腹凸出，也跟子宮寒冷有關？

但大多數長期痛經女性屬於「虛寒」體質，多半由於體內腎陽氣虛弱，無法溫暖體內臟腑，形成虛寒中的陽虛體質，除了長期月經不規則、痛經，還可能有白帶量多或是手腳冰冷等宮寒的症狀。不過，人體通常不是單純的虛寒，許多女性雖然子宮寒冷，卻屬於「寒熱夾雜」的狀況，最好還是找中醫師辨證後以對證下藥。中醫師還提醒，「實寒」的女性若沒有改變生活習慣，還是一樣冷飲、冰品不離手、常吃生菜沙拉或久坐不運動，長期下來也會演變成「虛寒」體質。

「這也是為什麼許多女性年輕時天天喝手搖冷飲，身體都沒事，等到30歲後卻開始出現月經不規則、痛經、手腳冰冷的原因之一。」葉濡端無奈表示。

但除了痛經、月經不規則、手腳冰冷等症狀，還有很多其他狀況也要注意。

症狀1／月經不規則、經痛：

子宮寒冷的女性，月經量通常會比較少、顏色偏暗、有血塊。而中醫理論中「寒主收引」，子宮寒冷容易使氣血凝滯，導致經血無法順利排出，當經血阻塞不通則痛，容易引發經痛的狀況。

症狀2／手腳冰冷、肚子寒涼：

很多宮寒的女性也容易出現肚子寒涼或是容易手腳冰冷的狀況，尤其月經期間還會出現腰酸腿軟的症狀。

症狀3／白帶量多、清稀如水狀：

子宮虛寒是由於腎陽氣虛導致，因此容易出現白帶量多、清稀如水的情況。

症狀4／小腹凸出：

當子宮過寒、熱量不足，身體就會派脂肪充當「護宮使者」，在小腹部位囤積脂肪幫子宮保暖，子宮越冷，需要的脂肪越多，這就是有些女性雖然四肢瘦瘦的，小腹卻特別突出的原因之一。

症狀5／水腫：

子宮虛寒的女性因為腎氣虛，腎無法正常化氣行水，水份代謝不佳，容易導致水腫、下肢沉重。

症狀6／頻尿、夜尿：

中醫理論中，腎主生殖泌尿系統，當子宮虛寒、腎陽不足，腎虛氣化不足，無法蒸化水份，就容易造成白天頻尿，甚至晚上睡覺夜尿的情形。

這些NG行為恐讓子宮受寒

讓許多女性子宮冷的像冰庫，導致「宮寒」的原因很多，先天不足、後天失調都有可能。中醫師周宗翰表示，有些女性先天體內陽氣不足、體質本就較寒，冬天會怕冷、夏天耐熱，平時氣色就比一般人蒼白，而且四肢容易發涼，對氣候轉涼也特別敏感。

後天不良習慣則多半與久坐、少運動息息相關。現代人長時間待在冷氣房久坐不動，若冷氣溫度調得過低，體質不夠強建的女性，就容易受到寒邪傷害，影響體內氣血循環，再加上缺乏運動，下半身血液循環不良，體內氣阻滯不通，就容易造成子宮虛寒瘀滯，葉濡端補充。

此外，經常冷飲不離手、冰品照三餐吃、愛吃生冷寒涼的食物，或愛洗冷水澡，甚至連月經期間也不避諱的女性，也要小心，這些冰冷的寒邪可能減損體內陽氣，容易造成子宮寒瘀、寒濕，而影響經血排出。

還有一種常穿低腰褲的女性，也容易有子宮寒冷的狀況。下腹是子宮所在位置，葉濡端更指出，「腰為腎之府」，腰部為腎所主管，中醫的腎掌管生殖系統，因此穿低腰褲、露出下腹，容易使腰部受寒，損傷腎經，進而影響子宮。

周宗翰提醒，人體子宮胞脈與肝腎經相聯繫，一旦腳心發寒也容易使內臟受寒，因此建議寒性體質的女性，儘量避免長期赤腳踩在冰冷磁磚地板，或睡在涼蓆上，平時最好穿上襪子防寒，以免寒邪經由腿部肝腎經侵入人體，間接導致子宮受寒。

中醫師教你6招暖宮妙方

中醫認為肝腎氣足、子宮溫暖，體內氣血才會通暢，月經才會規律而不會出現痛經的狀況。

暖宮妙方1／多吃溫、熱性食物

一般來說，中醫將中藥與食物分為寒、涼、平、溫、熱性5種特性，中醫師葉濡端指出，子宮寒冷的女性可以多吃點溫性與熱性食物溫暖子宮，平性的食物也適宜，寒性、涼性食物就少吃為宜。此外，料理時可酌量使用蔥、薑、蒜等溫熱性調味料，不過胡椒、辣椒、沙茶等較燥熱、較刺激，並不建議多吃。

周宗翰提醒，所有的青菜務必煮過再吃，不可直接吃寒涼的生菜沙拉，水果也要盡量在白天食用完畢。

中醫將中藥與食物分為寒、涼、平、溫、熱性5種特性。（康健雜誌提供）

小叮嚀：若屬寒熱夾雜體質的女性，建議可吃點平性的食物，避免補過頭上火；熱性食物若吃多，有可能會出現嘴破、長痘痘等上火症狀。

暖宮妙方2／規律運動

中醫說「動則生陽」，葉濡端建議，陽氣不足、氣血循環不佳的女性，可視自身體能狀況規律運動，像健走、慢跑、騎腳踏車、飛輪、游泳等，都能促進骨盆腔血液循環，溫暖子宮。尤其游泳的動作可以鍛鍊到骨盆腔的肌群，有助於子宮收縮；不過盡量選擇溫水池，減少冷水的寒邪刺激。

暖宮妙方3／常搓手心、腳心

周宗翰建議，平時可經常揉搓手心、腳心，以溫暖手腳，改善末端血管的血液循環。

暖宮妙方4／每晚泡腳半小時

每晚用溫熱的水泡腳半小時，可以達到驅寒的作用。周宗翰表示，泡完腳後，睡前還可以躺在床上，將腿垂直靠在牆上，休息放鬆10分鐘，既能促進血液回流，又可減輕水腫狀況。

暖宮妙方5／按摩穴位

穴位1／氣海穴：肚臍正中直下1.5寸處。

穴位2／關元穴：肚臍正中直下3寸處。

作法：可用暖暖包、熱毛巾，每天熱敷穴位30分鐘。

暖宮妙方6／暖宮茶飲

(一) 黑糖（紅糖）薑茶

材料：黑糖10g（也可用紅糖）、生薑4片。

作法：將500ml水煮滾後加入生薑4片，轉中火煮5分鐘，加入黑糖調勻即可；也可用燜燒保溫罐加入滾水悶泡生薑片15分鐘，再加入黑糖調勻。

小叮嚀：冬天容易手腳冰冷或正逢月經經期的女性，可以使用較辛熱的老薑；但若平常容易口破、便秘上火的女性，則建議用生薑。

(二) 桂圓紅棗茶

材料：桂圓肉6g、紅棗去核10g。

作法：將上述材料放入保溫杯中，加入熱水700c.c悶泡20分鐘，即可飲用。

(三) 溫宮排濕茶飲

材料：益母草1錢，香附、生薑、赤芍、茯苓、艾葉各2錢、紅糖適量。

作法：將上述材料以500cc熱水沖泡即可。

功效：增進子宮血流的循環，去寒化濕；適合常有痛經的女性。

(四) 補氣利濕茶

材料：黃耆1錢、大棗3粒、茯苓2錢、桂枝1錢。

作法：將茯苓捏碎、大棗剪破，連同其他材料放入濾茶葉袋，沖入500c.c.沸水，燜泡約20分鐘即可飲用。

功效：黃耆、大棗可補氣健脾，茯苓利濕、桂枝則能促進四肢血液循環、有助於利濕、提升免疫力。適用平時容易下肢浮腫、疲勞的女性。

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(中時電子報)