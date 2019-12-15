「情緒操控者」可能就在你身邊！當一個人很明顯做錯了事，而且這件事讓你受到傷害，而你卻覺得是自己的錯，並且為他們錯誤的行為道歉時，代表你已經被操控了。

情緒操控者會不斷使用他們擅長的「情緒遊戲」與其他人互動，他們使用的情緒操縱技術十分細緻及微妙，滲透進生活中的各個層面，讓受操控者在不知不覺中喪失自尊跟自信，進而產生自我懷疑，並被操控者利用。

然而，要辨認出情緒操控者並不容易，他們不一定都張牙舞爪，有時候他們可能是看起來最和善的人，或是我們身邊最親近的人。事實上，我們在某些情況下也可能無意是或有意識使用情緒操控的手段，以下列出5種最常見的情緒操控者樣貌。

1.情緒操控者善於利用「自我犧牲」操控他人

這類型的情緒操控者擅長利用正當的理由，合理化自己自私且不當的行為。他們的口頭禪是「我這麼做是為了你好」或是「我是為了幫你才這麼做」，但事實上並非如此，而且最終的獲益者通常都是操控者。

當操控者的謊言被戳破時，他們會宣稱一切的行為都不是為了自己的利益而做，他們只是在做對的事，甚至還對你說，做這件事讓他們很煎熬難受，將自己形容為「烈士」。

更甚者，操控者還會讓我們覺得自己很糟糕，因為我們竟然沒有感激他們的犧牲。

情緒操控者擅長利用正當的理由，合理化自己自私且不當的行為。（圖片來源/Pixabay）

2.情緒操控者會利用「失望」，讓被操控者產生罪惡感

當我們讓身邊最親近或是對自己而言最重要的人感到「失望」，往往會有很深的愧疚感。

當我們做了某些操控者不滿意的事，或是沒有達到他們需求的行為時，他們會毫不猶疑表現出對我們有多失望，藉此利用被操控者的內疚感，達成對自己有利的目的。

被操控的人必須要了解：當沒有達成重要他人期待時，不需要因此而心懷內疚感，每個人都有權利選擇自己人生想走的路。

3.操控者會否定你的感受，並認為你「過度反應」

當你試圖跟情緒操控者溝通「當你說…時我很難過」時，換來的往往不是一句真誠的道歉或是試圖了解你的感受，相反的，操控者會否定你的感受，或是讓你覺得有這樣的感受很愚蠢，並認為是你「過度反應」。

他們冷靜的態度相較於自己高敏感的情緒，讓你開始自我懷疑，甚至認同操控者的想法，並覺得表達自己的想法是一件不安全的事。

操控者會否定你的感受，並認為你「過度反應」。（圖片來源/Pixabay）

4.當操控者犯錯，他們反而會指責他人沒有及時提醒

當情況不利於操控者時，他們絕對不會承認它們的錯誤，而是會不斷指責他人。如果操控者犯了錯，他們會責怪你沒有提醒他們哪些事該做、不該做，哪些話該說、不該說。如果你指出他們的錯誤，他們甚至會認為你很自私，長此以往，你會開始自我懷疑，甚至因為指出他們的錯誤而感到愧疚。

此外，操控者幫助你時通常都是要你有所回報。他們會提醒你他們曾經在什麼時候幫過你什麼，並指出這是你欠他們的，藉此達成他們的目的。

5.感到被侵犯時，操控者卻指責你沒有幽默感

這類型的操控者相當享受將令人不舒服或傷人的言論，都視為只是在「開玩笑」，如果你因為他們的「幽默」言論感到受傷，他們甚至會認為你沒有幽默感。當你因為任何言論而感到不舒服時，不要否認你的感覺，或是轉而認同操控者，並認為是自己「過度反應」，你要正視內心湧現的情緒就是你真正的感覺。

資料來源：Psychology Spot、Forbes、Lifehake、YourTango

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(中時電子報)