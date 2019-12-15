61歲楊先生於，有抽菸習慣近40年，四年前曾到醫院進行人生第一次腸胃鏡檢查，檢後發現大腸內有3顆大小不一息肉，其中一顆1.2公分的息肉，切除後的病理診斷為管絨毛狀腺瘤合併局部黏膜內腺癌，此為零期大腸癌，由於癌細胞僅在局部黏膜層尚未擴散到其他部位，因此，在內視鏡切除後也不需再接受化學治療療，後續醫師建議他需每年定期追蹤。

不過，楊先生心想，人活到50幾歲，大腸息肉也才長3顆，並自己以年齡做推估，加上對身體也無不適狀況，也就把醫師的建議拋在腦後，且仍保持抽菸習慣。直到日前再度健檢時，大腸內再度發現數顆息肉，並含有易發展成癌的腺瘤性息肉，才讓他直言：「抱持心存僥倖的心態真的很不好！」

北投健康管理醫院梁超程副院長表示，與大腸癌有關的危險因子包括：年齡、抽菸、無運動習慣、肥胖、糖尿病、家族病史相關，尤其男性罹患大腸癌風險高於女性。而以楊先生為例，持續抽菸就是導致後續息肉再復發的危險誘因。

大腸息肉切除後，初期大腸癌治癒率接近100％，就等於不會再度復發嗎？

梁超程說明，大腸癌95％是由大腸息肉（腺瘤性息肉）發展而來，若大腸癌在初期就被發現，並配合手術切除後的治癒率幾乎是100％，但治癒率接近100％不等於完全不會再度復發。

大腸癌在確診為大腸癌及接受初步治療(手術/化療)後，不論期別後續都應定期追蹤。一般而言，大腸癌如有復發多半會集中在術後2～3年，因此這段期間務必嚴格接受定期追蹤，除一年一次大腸內視鏡篩檢外，建議還可安排做每年一次的胸腔、腹腔、骨盆腔掃描檢查、每半年一次的血液腫瘤標誌檢驗，以了解有無復發跡象及早把握治療先機。

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(中時電子報)