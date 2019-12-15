能量飲料近來成為台灣飲料市場新寵，除了超商、大賣場就可輕易買到能量飲料，在年輕族群常參與的運動中心、電玩動漫展、電競比賽等場合，也常見有能量飲料的贈送試喝活動。

故董氏基金會今年7-8月間於超商、超市、量販店等調查24款能量飲料，發現每款皆含有咖啡因，其他常見的成分還有牛磺酸、合法興奮劑(如瓜拿納)、維生素B群等；大部分會以汽水形式販售，加入二氧化碳、果汁香料、糖或其它甜味劑(如蔗糖素、醋磺內酯鉀、赤藻糖醇、D-山梨醇液70％等)，使口味合乎消費者喜愛。

依美國心臟協會建議2~18歲每日添加糖攝取不超過25公克，但根據調查近半數能量飲料喝一罐就超標！攝取過量糖會增加多種健康風險，包含蛀牙、長青春痘、肥胖、免疫力低下、血糖不穩定、影響腸道菌叢，甚至容易造成血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病等，亦會造成情緒波動大，容易提不起勁、昏昏欲睡，使專注力及學習力下降。

另外，咖啡因是一種中樞神經興奮劑，董氏基金會食品營養中心許惠玉主任指出，若長期攝取容易影響青少年和兒童還在發育的腦部發育及智力發展，易使睡眠品質降低、活動力下降，造成心悸、焦慮、注意力不集中等症狀，尤其正在建議孕婦、哺乳婦女、幼童、高血壓、胃腸疾病、腎功能異常患者應該避免。

雖然能量飲料成分中的維生素B群屬於水溶性維生素，可加強體內循環代謝、協助心臟和腦部運作，而未被腸道吸收的部分可以藉由尿液排出體外，較不會產生副作用，但許惠玉強調，能量飲料是含有興奮性物質的飲料，或許能短暫地提振精神狀態，可是若感到疲憊就是身體在提醒我們該休息了，與其攝取能量飲料來提升「能量」，不如先喝足白開水，因為身體缺水時的第一個反應就是感覺疲累。

除此之外，還有許多即時提神的方法，如做伸展操、小睡片刻、規律運動都是不錯的選擇；運動時會促進多巴胺、血清素、正腎上腺素的分泌，這三種神經傳導物質對學習、情緒穩定以及注意力都相當有幫助。

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(中時電子報)