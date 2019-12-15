3天內面對兩場客場作戰，真的讓林書豪累了！豪哥14日全場投11中4，罰7中5，僅拿加盟大陸CBA以來新低的13分，外加7助攻、6籃板，所幸北京首鋼仍靠尤度末節神勇表現，最後以88比87險勝上海大鯊魚，也送上海4連敗。

前天才在晉江客場輸給福建，林書豪今天隨即趕到上海客場，可惜本季被上海選到的台灣旅美小將吳永盛被下放，否則兩人就可上演正面對決，不過豪哥上半場明顯無法突破上海防線，上半場竟然投5中1、僅拿3分，表現確實相當低迷。

原本打到末節，北京一度落後到5分，幸好尤度挺身而出，帶領北京打出8比0小高潮，比分反而變成88比85領先，上海先靠羅旭東2罰中1，接著又因北京發生5秒未發球違例，沒想到上海外援麥卡勒姆最後兩罰中1，平白把勝利送人。

儘管林書豪14日表現相當失常，幸好他的隊友相當爭氣，翟曉川攻下全隊最高18分，方碩16分，劉曉宇15分，尤度15分、12籃板，才讓北京驚險拿下本季第12勝(5敗)，目前與遼寧並列第3，北京下一戰17日返回主場遭遇浙江廣廈。

(中時 )