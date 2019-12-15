沒想到會以這樣的方式重逢！近日有熊貓外送員PO文分享，當他工作送餐到了一棟老公寓，正要走上樓時看到了一個熟悉的身影，仔細一看竟然是他5年前走丟的愛犬。這時，他脫口而出愛犬的名字，臘腸狗也立刻衝到他身旁，下秒他立刻喜極而泣地擁抱愛犬。

一名外送員在臉書「靠北熊貓」表示，「今天送餐到一個老舊公寓，正當走上樓時，看到一個熟悉的身影，一條臘腸狗走出來」，外送員激動表示，當臘腸狗跟他四目相對30秒後，自己馬上就認出這隻臘腸狗是他家失蹤5年的臘腸狗！他立馬喊了牠的名字，狗狗也衝向他身邊，外送員立刻喜極而泣地擁抱愛犬。

後來，取餐的主人看到這一幕，也非常感動，落下兩行眼淚，外送員說這名主人也願意把他撿來的臘腸狗歸還他。最後他感激地說，「也謝謝外送這份工作，讓我重捨我的小寶貝。」

PO文一出，有網友很感動，「好溫馨哦~終於團圓了~」、「這真的還假的這樣，有點感動」、「不可思議的緣份」、「養了五年對方願意就這樣放手？」。不過也有人說「我聽你在唬爛」、「我還以為見到兵變的前女友」，造樣造句吐槽，「我決定堅持下去，希望找到我失散已久的太太」、「謝謝外送讓我找到我的親爸爸，我以後再也不用外送了」、「我很想吐槽，但身為愛狗人士，我不想吐槽」。

(中時電子報)