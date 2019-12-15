蔡英文總統論文門，網路節目主持人彭文正日前正式對蔡英文提出「確認論文不存在」的民事告訴。彭文正昨又指蔡恐會出3招：法院駁回、行政拖延、選後撤告；最後一招「選後撤告」大家最怕。

彭文正在《政經關不了》質疑，總統府正在喬司法，怎樣把蔡英文和彭文正互告的案子作掉，讓他們敗訴。但把蔡畢業年限往後1年，畢業年限往後1年沒關係，但口試日期能改嗎？她連這個都要改，她的手應會伸入司法，所以司法有幾招是小英可能會做的。

第一招就是法院駁回：蔡有可能找一個法官，直接用程序駁回，彭說寫駁回的理由很累，恐會被奇文共賞，法官要寫駁回的書狀，真會不知怎麼寫，因爭執點在蔡有無1983、1984年的論文，所以法官要用駁回，非常困難。

第2招就是行政拖延：遲遲不排日期，讓案子一直擺著，更何況是審理，目前來看，這種可能性最高。彭說，他會為此聲聲呼喚法官，並遞狀要求加速審理，甚者他會按鈴申告或用各種方式，使法官必須加速審理他的案子。

最後有一種可能性，也是大家最怕的，就是選後撤告，私下偷偷撤回告訴。彭說，他能對蔡提起訴，就是因為他要求法官進行確認之訴的審理，他批蔡沒有論文沒有學位，而成蔡刑事毀謗的被告，若蔡撤銷刑事毀謗告訴，就變成沒有必要進行確認之訴，因他不是被告，就沒有法律上的確認利益，這是蔡的最後一招。

(中時電子報)