搶救青年失業率，政府在今年畢業旺季投入近95億，以補助、獎金鼓勵青年就業，5個月過去情況沒有反轉，青年失業率是更嚴重了；根據主計總處最新公布10月失業率統計顯示，20至24歲的青年失業率達12.86%，不僅是整體失業率3.72%的3.5倍，也等於台灣平均8個年輕人當中，就有1名正處於失業困境中，年輕人嘲諷地說「錢拿去發放失業救濟比較實際」。

※政府補助就業沒效

政治大學勞工所教授成之約警示，年輕人在勞動市場已有「青貧」、「薪貧」的封號，若高比例連工作都找不到，將會陷入嚴肅的「政治議題」中；成之約解釋，年輕人初入職場，因產業結構、經濟問題找不到工作，不只沒收入、啃老而已，萬一失業情況失控，將會讓社會陷入動盪不安，當經濟手段無法解決時，最後只能讓「政治方式」來處理，這也說明德國為什麼拒絕北非難民入境的原因之一。

※高失業率回不去了

yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於產業結構、學非所用、國內接單、海外生產等原因或分工，青年高失業率是「回不去了」，自2008年以後，青年失業狀況已經與景氣循環脫鉤，除非有徹底改變，否則未來青年將會長期處於高失業率狀態之中。

主計總處官員解釋，20至24歲正是大學生初入職場的年齡，穩定性不足、尋尋覓覓的特質，會透過不停換工作的方式，摸索出最適合自己的職場生存方式，因此，這階段是失業率最高的年齡層，國內外皆使然。

至於為何青年失業率狀況較去年惡化?官員解釋，自去年下半年到今年上半年期間，國內外景氣略有下滑，各年齡層的失業率都略有上升；今年10月20至24歲族群的失業率12.86%，較去年同期的12.15%，高出0.71個百分點。

由於剛出社會的新鮮人，可能陷入出國留學、考研究所或公務員的人生選擇，這些不確定的人生選擇，是否會影響失業率的數據，官員表示，「不會」；官員解釋，失業率問券的設計是，先問「目前有沒有工作?」，假設回答沒有，將續問「有無意願工作?」、「現在正在找工作嗎?」，假設這兩個答案都是「Yes」，就會列入失業率的數據中。

(中時 )