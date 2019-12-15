吳嫌在嘉義市知名酒店櫃檯前刷卡投宿。（讀者提供／廖素慧翻攝）

有如好萊塢電影的炸彈案真實在台灣上演，警匪駁火百槍震驚社會，大選在即的關鍵時刻令人不禁要問，台灣的政治到底怎麼了，藍綠長期惡鬥，連最底層的邊緣人也走頭無路，彷彿要劃破天際的嘶吼；不管犯罪動機是否因對時局不滿，恐怖行為乃法所不容，卻也警示政治人物為選票而激化撕裂族群後遺症，正在吞噬我們社會的和諧。

★徬徨邊緣人 不滿時局

國民黨台南後壁黨部炸彈案，被警政署定調為為我國選舉期間首見自製爆裂物的公共危險案件。更令人怵目驚心的是，警方拂曉攻堅的對象，並不是為了多大的利慾薰心，不過就是對時局不滿，對未來充滿徬徨的邊緣人。

姑且不問他的政治傾向，但犯下如此全國矚目的炸彈案，在總統大選倒數27天，已讓人感受到政治撕裂群族、製造階級對立，就如同「撒旦之母」威力，只要有引信火藥，就能讓台灣天空瀰漫不安，讓台灣社會充斥憤怒。

★割喉割到斷 不問手段

過去扁政府時期，總統府祕書長邱義仁曾倡議「割喉論」，將「割喉割到斷」當成政治指導，曝露出街頭起家的民進黨，在政治性格上豺狼虎豹的暴力基因，只想取得政權，不問手段，台灣社會從此不問是非，只問藍綠。

即使已經執政，民進黨對於在野黨的打壓也是毫不留情，透過轉型正義、不當黨產作為掐緊政敵的工具，整個國家機器「東廠化」，全成了綠營整肅異己的血滴子，不僅割喉割到斷，甚至沒有身首異處，不會善罷干休。

炸彈客在台灣並非首見，曾改編電影《白米炸彈客》的楊儒門也曾以放置爆裂物，多次反對政府開放稻米進口，雖然手法引人非議，但「政府要照顧人民」作為普世價值，確實被喚起，想不到事隔今日再發生「政治」炸彈客。

★社會的憤怒 到臨界點

如果台灣的政治人物再不思考如何讓人民過好日子，炸彈客恐怕還會一再上演，這絕非危言聳聽，因為對許多人來說，辛苦一輩子不就是為了享受基本的安居樂業，如果不是因為被逼到角落，誰會願意拉著布條走上街頭。

當有一群人因為取得政權，而能夠酒酣耳熱，莫忘也有一群人只想為了餬一口飯吃，炸彈客的發生，是對當前的政府敲響一記警鐘，告訴執政者，社會的憤怒已經到了臨界點，再不懂得反省，遲早會被人民用選票唾棄。

(中時 )