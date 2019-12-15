台中國家歌劇院被譽為世界第9大新地標，由日本建築大師伊東豊雄設計，完成這座「全球最難蓋的建築」超級任務的麗明營造，今年將過25歲生日。（盧金足攝）

麗明營造董事長吳春山將站上自己與團隊打造的歌劇院獻唱，實現當初許下「等歌劇院蓋好，我們要到裡面辦一場音樂會」願望。（盧金足攝）

台中國家歌劇院金獅獎、國家卓越建設獎至全球卓越建設獎，2015年榮獲第15屆公共工程品質金質獎優等，近來又獲得Good Design Award的「G Mark」認證肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中國家歌劇院獨創曲牆與美聲涵洞設計，經歷無數次考驗與精進，讓台中國家歌劇院以最優美的姿態出現在世人眼前。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中國家歌劇院被譽為世界第9大新地標，由日本建築大師伊東豊雄設計，完成這座「全球最難蓋的建築」超級任務的麗明營造，今年將過25歲生日，麗明營造董事長吳春山參與台中國家歌劇院的每個工法，克服艱難與挑戰，已榮獲無數設計及工程獎項，12月24日平安夜，將與大家一起與創立25周年的麗明營造，在台中國家歌劇院舉辦「麗明25．營造幸福

」感恩音樂會，他將站上自己與團隊打造的歌劇院獻唱，實現當初許下「等歌劇院蓋好，我們要到裡面辦一場音樂會」願望。

麗明營造在全台營造業名列前茅，吳春山推動麗明營造，回顧來時路有辛苦有汗水，也有甜蜜與喜悅，憶及台中國家歌劇院5度流標，因為該工程為營造工程界史無前例的難度，不少營造業打退堂鼓，在前台中市副市長蕭家淇相託後，以為台灣爭光的信心參與興建大業，不計盈虧，一心只想為台中市蓋出令人驚艷的藝文地標。

台中國家歌劇院如今已榮獲無數設計及工程獎項，從金石獎、金獅獎、國家卓越建設獎至全球卓越建設獎，也於2015年榮獲第15屆公共工程品質金質獎優等，又獲Good Design Award的「G Mark」認證，代表著伊東豊雄建築師的設計獲得普世認同，麗明營造建築的實力獲肯定，傳達出台中市府對公共建築設計品質堅持的用心。

吳春山表示，出身農家子弟，家無權財背景，只有自己一人要咬牙打拚的背影，從退伍後進入職場「吃人頭路」15年

，後來創業麗明營造至今25年，25歲正值年輕活力，麗明的新未來，有更多的期許和願景。

「行善已經是日常生活的一部份！」吳春山不只是成功的大老闆，還是愛心大戶， 由中部建築業界共同催生的台灣行動菩薩助學協會，他在擔任理事長期間，化身「尚骨力」的推銷員，推銷加入助學會員，眾志成城，為很多弱勢學子營養午餐與課業輔導挹注金援與心力。

愛高歌的吳春山出版多張CD，也是活動場合的歌唱亮點，為籌畫這場感恩音樂會，力邀知名的長榮交響樂團、新古典室內樂團，以及曾在2017維也納國際青少年音樂節奪下弦樂組冠軍的親愛愛樂弦樂團表演。

「很多精彩的節目演出！」吳春山預計演唱兩首，為麗明營造的25歲生日，唱出自己投入25年心力的營造業，帶給更多人歡樂與喜悅，他也感性的說，台中國家歌劇院從2016年開幕至今，成為台中最熱門打卡景點，讓台中的城市空間面貌得到提升，更加拓展台中在國際城市能見度。

吳春山表示，台中國家歌劇院節目單中常見海內外知名團體前來演出，為一圓當時夢想，感謝當年興建歌劇院不眠不休、共同打拚的夥伴及好友，在公司成立25周年時舉辦感恩音樂會，去年就先預訂可容納2000餘人的大劇院檔期，計畫一連串精彩節目，未演先轟動。

「麗明25．營造幸福」感恩音樂會，特別選在溫馨喜樂的平安夜，還有大驚喜，設計「紅運當頭─紅衣身上套、好運跟著到」活動，出席的來賓，當天穿著輕便服裝到場，麗明營造提供準備的紅色長袖連帽T恤，輕鬆享受這場「感謝有麗、大放光明」的音樂會。

吳春山說，喜氣洋洋的紅色好運帽T恤的圖案，由龍寶建設董事長張麗莉發揮巧思設計，結合麗明25周年及他自己喜愛的動物，不只具紀念意義，也讓麗明音樂會在迎接2020年，也邁向新的里程碑。

(中時 )