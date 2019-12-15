新北市立委候選人李永萍14日到板橋參加全退盟的說明會，她表示沒有一個族群的權益可以被政府不當犧牲、被政府為了操弄選舉而污名化，尤其是辛辛苦苦為國家教育我們下一代的偉大老師們。

李永萍說，蔡英文政府為了選舉利益，以國家財政為由，遂行「蔡英文式的年改」，粗暴恣意地犧牲軍公教警消的退休權益，製造「非我族類」的族群對立，撕裂台灣內部的人民情感，這是最惡劣最不可原諒的地方。

李永萍指出，蔡英文除了用國家機器推動粗暴年改，還用終極手段全面「綠化」大法官會議，讓堅守司法最後一道防線的大法官也淪為「蔡女皇」的釋憲機關，才會做出犧牲軍公教權益的釋字781~783解釋，對於爭點核心的「信賴保護原則」、「法律不溯既往」原則完全不提，軍公教退休人員只能含淚繼續在司法途徑上孤單抗爭。

李永萍痛批，粗暴大砍軍公教年金真的拯救國家財政了嗎？ 我們看到撒錢綁椿舉債8800億的「前瞻建設」，為了不必要的工程拚命消化預算; 我們看到高鐵「一夕定案」南延到屏東，花了554億只比台鐵減少10多分鐘車程、且未來一小時只會有一班車次；更遑論為了2020大選，蔡英文開出的政策買票金額已達2700億？ 我們的勞保健保就快破產，卻只能束手無策？

李永萍強調，為了下一代、為了我們的台灣，我們一定要贏，一定要下架只會操弄網軍帶風向的無能政府，「撥亂反正」，不要再有族群對立，還給我們乾淨團結的未來。

(中時 )