台南玉井區14日凌晨發生一起縱火釀7死案件，曾嫌自首經過偵訊移送法辦，經台南地方檢察署檢察官聲請羈押，台南地院強制處分庭值班法官深夜審理後，15日凌晨近1時裁定羈押禁見。

台南發生這起富少爺縱火奪7命的慘劇，台南地院深夜15日凌晨裁定曾嫌羈押禁見。

台南地院指出，被告承認涉有放火罪嫌、殺人罪嫌，依據檢警偵辦證據，被告犯罪嫌疑重大，考量曾嫌之後將面臨鉅額民事求償及刑事重刑處罰，且被告與現居地地緣關係不深，有事實足認為被告有逃亡之虞，可預期被告逃匿規避審判程序進行及刑罰執行可能性甚高，不排除被告之後有逃亡、滅證、串供可能。

台南地院為確保追訴審判或執行程序順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，再參酌被告所涉殺人、放火等罪嫌，造成多人死亡，害及人命，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，權衡之下，認有羈押必要並禁止接見、通信 。

(中時 )