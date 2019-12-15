全創作歌手兼製作人林依霖12日舉辦10周年演唱會，她特地選在10年前發片時、舉辦記者會的西門河岸留言開唱，近年忙幕後工作、以前跟著林宥嘉「idol」演唱會世界巡迴的她，演出前幾天不小心感冒，她笑說10年來每次只要在河岸有演出都會感冒，不知道是不是命中註定。

林依霖邀請小男孩樂團主唱米非同台合唱。（當道音樂提供）

全創作歌手兼製作人林依霖舉辦10周年演唱會。（當道音樂提供）

他在演唱會中大秀音樂才華，木吉他、電吉他及電鋼琴輪番上陣，更特別安排鋼琴演奏，也演唱許久未演出的歌曲，更以自彈自唱的方式cover和五月天阿信合作的單曲〈當每顆星星〉，原本演出前考慮很久「因為阿信很會寫詞，很怕自己駕馭不了」，最後因很喜歡這首歌，希望和大家分享。

包括知名製作人倪子岡及韓立康、作詞家嚴云農、歌手王大文到場支持，好姐妹朱俐靜也送花給力。和她一起成立音樂工作室的劉偉德、倪子岡，還有認識十年的好姐妹袁詠琳（Cindy），也上台一同合唱〈I won’t give up〉。提到和袁詠琳的緣分，是來自於同年發片宣傳期跑活動相遇，一拍即合成為好姐妹，同為創作歌手一直惺惺相惜，感情一直延續到現在都沒變，更在台上約定了20週年時還要同台演出。

林依霖和袁詠琳認識10年，感情相當好。（當道音樂提供）

全創作歌手兼製作人林依霖舉辦10周年演唱會。（當道音樂提供）

今年9月她擔任小男孩樂團TICC演唱會的音樂總監，小男孩樂團主唱米非也受邀出席，同台合唱她替小男孩樂團創作的〈不能再愛你〉。另外她也找來自己製作的樂團「雀斑樂團」的主唱斑斑，合唱〈不標準情人〉，也提到是因為製作雀斑的專輯，韓立康和林宥嘉聽見覺得很喜歡，才決定找他加入「idol演唱會」的團隊，認為「用心做的一些事情還是會被看見，這都是一種緣份」，現場她也和參與idol演唱會的樂手朋友們一起cover林宥嘉〈船〉。她也演唱最新單曲〈Go My Way〉，為她的10年音樂路畫下一個完美的逗點。

(中時 )