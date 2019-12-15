土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，若遭美國制裁，土耳其將會「禮尚往來」。他強調，「不管後果如何」，安卡拉都不會取消對俄羅斯採購S-400防空飛彈系統的協議。

「2019杜哈論壇」（Doha Forum 2019）於14、15日在卡達首都杜哈舉行，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在論壇中作以上表示。半島電視台（Al Jazeera）報導引述他說：「制裁只是威脅性語言，從來不會奏效。不過如果（美國）祭出制裁，土耳其也會禮尚往來。」

土耳其對俄羅斯採購先進S-400系統，與北大西洋公約組織（NATO）盟友美國為此鬧僵，華府認為俄製武器與NATO防禦系統不相容，而且會對F-35暱蹤戰鬥機構成威脅。

針對土耳其採購S-400和出兵敘利亞，美國國會參議院外交委員會本週稍早表決通過，將一項對安卡拉實施制裁的法案交付全院表決。這是立法部門施壓美國總統川普對土耳其採取更強硬立場的最新舉措，安卡拉隨即予以譴責。

川普於2017年已簽署，授權對與俄羅斯軍方有生意往來的國家實施制裁，美國政府迄未針對S-400採購案制裁土耳其。土、美關係本就緊張，在土耳其開始接收S-400系統後，華府已將安卡拉踢出F-35戰鬥機開發計畫。土耳其是F-35戰機計畫的夥伴和買家。

卡夫索格魯表示，S-400採購案確有其必要。他說：「我們亟需防空系統，也試圖對美國和其他國家採購卻沒能如願。對我們而言，這是生死攸關的防禦系統。」

土耳其於10月上旬發起跨境的「和平之泉行動」（Operation Peace Spring），進入敘利亞打擊由庫德族領導的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF），引發美國政壇反彈。美軍於打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）期間與SDF並肩作戰。

庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是SDF的主力。但是土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）的敘利亞分支。PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂，被土耳其、美國、歐洲聯盟認定為恐怖組織。

卡夫索格魯表示，土、美關係仍然存在一些「懸而未決問題」。他指出：「美國仍然是我們的盟友，因為川普了解也珍惜與我們的關係。」他又說：「但是我們期盼美國擺脫與人民保衛軍和庫德工人黨的關係，他們是我們國家安全的威脅。」卡夫索格魯同時強調，土耳其仍然是NATO忠誠一員。

(中央社)