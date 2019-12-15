冬天嚐美味！每逢冬春之際，東北角濱海公路沿線海岸邊，就能看到一群頭戴著斗笠身著厚衣及腳穿釘鞋的婆婆媽媽們，正彎腰低頭在礁岩及浪花之間像是在尋找什麼東西，走近一瞧，才知道原來他們正忙著採收冬季才有的東北角黑金—「紫菜」。

東北角居民以自製工具刮取生長在礁岩上的紫菜。（圖取自新北市漁業處官網）

貢寮區香蘭段漁民吳秀蓮媽媽表示，目前在海蝕平台採集到最多的海藻是小紫菜，可以徒手拔取或利用湯匙等改良自製的工具進行採集，因冬天海風強勁且礁岩濕滑，斗笠、高領衣服、手套及防滑釘鞋等防寒安全措施是不可少的，紫菜是老天爺送給貢寮人的禮物，還能賺點外快貼補家用。

海洋大學副教授李孟洲指出，新北市東北角海域因具有裙礁海岸、海蝕平臺、或具有大小不一的潮池與溝渠，適合各種類型海藻生長，故藻類相最豐富。在冬季不僅僅出產美味的貢寮鮑，更盛產蓮葉紫菜(小紫菜)、小海帶(腳白菜)、礁膜(鵝仔菜)、滸苔(虎苔)等多種海藻，這些海藻在強勁的東北季風吹襲及海浪拍打下才會長得好。根據調查，荷葉紫菜生長在海浪沖擊的中潮帶附近的岩石上，以11月至次年1月的藻體最鮮嫩，是漁民採收最佳時刻。

新北市東北角海域位處黑潮及大陸沿岸流兩大洋流的交會處，在加上多樣性的海岸線，使得沿海漁業資源特別豐富，盛產如紫菜、貢寮鮑、白毛和黑毛等美味海鮮，誠摯邀請大家假日帶著家人到新北市的海邊走走，在感受冬季大海的磅礡氣勢之餘，同時也能到當地海鮮餐廳品嚐當季的美味海鮮，是冬季旅遊的最佳選擇！

(中時電子報)