再過不久，就要告別2019，迎向20202，計畫好要到哪跨年嗎？eslite hotel誠品行旅將推出「迷樂跨年夜」，於跨年當晚帶來視、聽、味覺的奢華饗宴，邀請國際間派對指定超人氣Live Band「Parallax」，帶來強勁時尚的音樂FUN送，並提供煙燻鮭魚、黑胡椒骰子牛、椒麻豆乳雞塊等無國界開胃酒食與精選酒款無限暢飲，以絕佳的寬廣視野伴隨101煙花及迷醉樂音，華麗迎接2020跨年倒數時刻！

In Between之間餐廳_迷夜光│晚間半自助式饗宴（左）、In Between之間餐廳_迷夜光│晚間半自助式饗宴（右）。（誠品行旅 提供）

以城市裡的後花園為主場，向過去一年美麗揮別，在人文與摩登交融的都會一隅，亮麗迎接璀璨新年！誠品行旅於晚餐時段將獻上「迷夜光半自助式饗宴」，除享主菜爐烤肋眼牛排(5oz)或焗烤1/2波士頓活龍蝦二選一外，還可盡情暢享澎派開胃的異國風味冷盤、熱食及手工甜點，滿足時髦饕客的味蕾需求，與至親好友飽足盡興，讓熱情延續至午夜時分！

位於1F的 The Chapter Café則於當晚推出「夜迷人晚間套餐」，，可以親切價位品嚐到鮮蝦黃菇菌松露燉飯、碳烤BBQ豬肋排或美國肋眼牛排等主菜，讓文青旅人或小資族可輕鬆相約三五好友同聚，自在享用主廚設計的精緻佳餚，感受窗外自然景觀與星光點綴的溫馨夜晚。

跨年入住獨享室外陽台，感受101煙火的聲光震撼。（誠品行旅 提供）

在邁入年度尾聲的12/31晚間22點起至次日凌晨1點，In Between之間餐廳將熱力全開推出「迷樂光跨年倒數派對」，入場票價每人2,300元，現場提供各式繽紛澎派開胃小點，包含煙燻鮭魚酪梨沙拉、雞肉田園沙拉、小方叉燒酥、義式酥炸飯球、黑胡椒骰子牛、椒麻豆乳雞肉塊、重乳酪蛋糕等多樣跨界風味美食，還有特選紅白酒、啤酒及非酒精飲品無限暢飲。

並特別邀請到國際間知名派對指定樂團「Parallax」炒熱整場氣氛，曾受邀至杜拜、日本、星馬等地擔綱主場演出的Parallax，將以強勁厚實的派對音樂實力，為旅人帶來一場精彩絕倫的跨年倒數盛宴！「迷樂光跨年倒數派對」邀請各地旅人相聚同歡，微醺在101煙花絢麗的美麗時空，跟隨樂音舞動搖擺，為2019畫下精彩句點，為2020曙光燦爛迎接！

2020年跨年夜誠品行旅特別推出「迷夜光跨年住房專案」，具人文溫度與時尚設計的雅致空間及獨立室外陽台，可飽覽台北101與信義區都會風景，將黑夜裡的寬廣無際及絢麗煙花盡收眼底，每處角落都可從容地遙望城市中最美麗的天際線。邀請旅人在一年之末與親愛的人共渡，完美覽盡台北101及都市煙花精采時刻，留下最深刻美好的印記！

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(中時電子報)