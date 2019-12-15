想到府城台南，一般人不外乎想到古蹟、美味小吃。而台灣第一名模林志玲上月也選在台南辦婚禮，帶動當地觀光。其實台南住房也有「藝」思，台南老爺行旅推出【暖暖包│秋冬補助加碼延長】，除有優惠外，可品嚐到黑糖薑母茶、拿到暖暖包禦寒，還能在行旅中看體感溫度主題展，寒冬出遊也溫暖。

【台南老爺行旅】家庭四人房。（台南老爺行旅 提供）

年前出遊小確幸來了！交通部觀光局日前宣布自９月底推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」廣受熱烈迴響，活動加碼將延長至１月底，夜市券亦同步展延贈送！台南老爺行旅積極響應，即日起搭配秋冬補助，推出１月限定【暖暖包│秋冬補助加碼延長】，除延續原秋冬進補專案每人每晚不用千元之優惠價格，住宿期間再加碼「爺牌暖暖包」三大暖心好禮，讓你輕鬆入住享老爺級住宿體驗！

連續幾波冷氣團來襲，來台南除了避冬，老爺行旅更貼心準備「爺牌暖暖包」給你由內而外的保暖妙方；包含素有禦寒聖品的「黑糖薑母茶」，由台糖天然甘蔗提煉的黑糖蜜與老薑萃取原汁精煉製成，絕對是今冬暖胃的最佳首選。

【台南老爺行旅 ft. 新力印章主題展】台南踩印。（台南老爺行旅 提供）

其次，結合台南遠近馳名的庶民點心代表「同記安平豆花」，不必開車奔波，走到隔壁購物中心，即可免費品嚐驅寒傳統美味；更貼心規劃「蓋蓋棉布袋」暖身運動，結合由飯店舉辦、近期得到台南設計獎及Taiwan Design Best 100的體感溫度主題展《台南踩印—老城文化隨步印記》，近兩百顆獨具標誌性的圖像印章，讓你「蓋」製專屬自己的獨一無二旅行回憶！

(中時電子報)