純白紙在藝術家巧手下，化做一個個紙紮房。日本女藝術家眼中的台灣變化多端，多元與美好！台北當代藝術館自12月7日起至2020年2月2日推出《縮影─大野 由美子個展》，為日本藝術家大野由美子在台北國際藝術村擔任駐村藝術家的創作發表。此為當代館與國藝村首次嘗試的駐村展覽合作計畫，由國藝村徵選駐村藝術家，最後於駐村結束前將駐地創作成果發表於當代館。

《雲街》系列作品與《泛．都會》作品。（當代館 提供）

大野由美子在駐村期間聚焦在台灣建築的風格形制及表面紋理的元素蒐集，並對台灣「紙紮」這項民俗技藝感到特別的興趣。於是，國藝村協助她找到紙紮工藝的創作協同工作者，也協助其收集台灣各時期建築資料。

本次展出《立面》、《雲街》、《泛．都會》三個系列共計16組作品，作品的陳設方式刻意以成雙對稱方式排列，是藝術家回應台灣廟宇中特有的偶數對稱格局所設計，並援用陶淵明「桃花源記」中如欲尋覓卻越無法尋得的烏托邦世界為概念，試圖建構出一個不存在，卻實際存在於空間中的想像縮影。

《立面》系列作品是藝術家接觸到「紙紮」這項民俗技藝，開始對此傳統技法感到興趣，搭造出一個刻意以純粹白紙的質地，呈現兩座混合台灣建築元素的紙紮房子，疊合出傳統的屋樑、牆版、廊柱等線條特徵，將紙紮既重且輕、似遠而近的飄忽意象與她的創作概念結合，交融成一個看似熟悉卻又不存在於現實中的仿建築。

《雲街》系列作品為藝術家蒐集台灣傳統街屋常見的建築形體及獨特的瓷磚紋理物件，透過拓印、掃描等繪製方式，重新架構台灣印象，並試圖拼湊出藝術家眼中的「台灣式建築」。

《泛．都會》為大野由美子在美國駐村時所創作的瓷器作品，質地光滑的幾何結構，融合了美國野獸派建築元素以及俄羅斯的建築特色，將現實中將兩個截然不同的世界在作品當中合而為一，與其在台創作的作品相呼應，試圖創造出另一個城市縮影。

《立面 》系列作品。（當代館 提供）

縮影―大野 由美子個展

展期：2019/12/7(六)~2020/2/2(日)

展覽地點：台北當代藝術館 MOCA Studio

(中時電子報)