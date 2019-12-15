93歲的英國女王伊莉莎白二世，近日開價5萬英鎊（約200萬元台幣）的年薪，要聘請專員，幫她管理社群帳號。

皇家家庭的數字參與負責人職位目前在LinkedIn上列出。根據報導，薪水約為50,000英鎊，相當於每年約67,000美元。不僅如此。該職位可帶來許多好處，包括免費午餐，每年33個休假以及獲得培訓和發展的機會。

英國女王是第一個開通個人網站、推特（Twitter）及YouTube頻道的英國王室成員。在幾年前 Instagram 開始盛行的時候就開設了「皇室家族」官方IG @theroyalfamily，92歲的伊莉莎白女王還學著當小編，po了她人生第一篇的IG文，英國女王的「The Royal Family」社群帳戶目前共約有1,500名萬追隨者，包括：在Instagram有約690萬人、臉書（Facebook）約490萬人，及推特近410萬人。

據女王私人秘書辦公室發出的招聘廣告顯示，這份工作的職稱是「數位互動主管」（Head of Digital Engagement），負責管理名下的所有王室社群帳戶。招聘條件寫到，申請人需要擁有管理及編輯高知名度網站和社群平台的經驗。成功獲聘者將會於周一至周五，在白金漢宮（Buckingham Palace）工作，每周工作37.5小時。

(中時電子報)