華府與北京當局13日宣布，雙方已達成第一階段貿易協議，接下來剩法律程序，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在周六表示，美中第二階段貿易談判可能會分階段進行，但目前還尚未確定。

而就在美中兩國於周五宣布達成第一階段貿易協議的當天，川普告訴媒體稱，雙方將立即啟動第二階段協議談判。

梅努欽形容這是一項「歷史性」的協議，接受訪問時表示我們預計第一階段協議將於明年1月開始施行，隨後我們將着手應對第二階段，更強調有關美中兩國此次達成第一階段協議的具體文本或記事表將於周六或周日被公布，此前雙方要對協議的措辭進行審議。他說最重要的是，「我們應保證第一階段協議在實施時配有執行契約，這也包含在協議內容中。然後我們可以就第二階段展開談判」。

他強調第二階段中還有很多重要問題應得到處理，因此也許到時會有一個第二階段A，第二階段B和第二階段C的構成，到時候再看，但這將成為總統的偉大成就」。

(中時電子報)