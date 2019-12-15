澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）科學家針對42種動物基因，推斷出動物的壽命。其中壽命最長的弓頭鯨（bowhead whale）可以活268年，比美國歷史還悠久，難怪曾有弓頭鯨身上出現200年的古董級魚叉。

(中時電子報)