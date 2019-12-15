比美國歷史還悠久 牠可活268年 07:192019/12/15 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 弓頭鯨在俄羅斯東部鄂霍次克海域（Sea of Okhotsk）的空拍照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）科學家針對42種動物基因，推斷出動物的壽命。其中壽命最長的弓頭鯨（bowhead whale）可以活268年，比美國歷史還悠久，難怪曾有弓頭鯨身上出現200年的古董級魚叉。 (中時電子報) #弓頭鯨 #壽命 #美國 #歷史 #魚叉 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》孽緣！世上最慘的性愛首曝光 09:442018/03/25 國際 影》求生峰會！浣熊當蜘蛛俠攻頂摩天樓成網紅 22:262018/06/13 國際 影》200公升黃金！藍鯨霸氣大解放 00:022019/11/19 國際 國際熱門新聞 變卦？郭董剛訪美不久 鴻海與美威州為這事吵翻了 - 國際 比美國歷史還悠久 牠可活268年 - 奇聞 被彈劾氣噗噗 川普1天狂刷123篇推文 - 國際 第二階段美中貿易談判 可能分次進行 - 國際 吐槽「巨大勝利」！美國會大咖：貿易協議對陸屈服 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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