聯合國氣候會議日前在馬德里舉行，在氣候議題扮演領導角色的瑞典，今年首度派代表與台灣官員會談，以具體行動支持台灣參與氣候談判。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第25次締約方會議（COP 25）2日至13日在西班牙首都馬德里舉行，台灣非巴黎氣候協定締約國，不過仍由環保署長張子敬代表與各國官員會談。

駐瑞典代表處表示，在瑞典外交部主管氣候變遷小組、代表瑞典參與氣候談判的佛蒙利（Mattias Frumerie），12日與張子敬進行雙邊會談，就兩國氣候政策交換意見。

這是瑞典首度在聯合國氣候會議場外與台灣官員會談，以具體行動支持台灣加入聯合國的氣候談判機制。

瑞典在全球氣候議題居先驅地位，前年曾立法在2045年前達成零碳排的目標。

過去2個月，瑞典共有跨黨派的9位議員在國會提出動議和質詢，促請政府採取具體行動，協助台灣參與包括聯合國氣候變化綱要公約在內的聯合國相關機構。

(中央社)