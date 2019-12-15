韓國瑜彰化員林造勢，授旗意外被搖斷。（圖／翻攝謝典霖臉書）

國民黨總統候選人韓國瑜，昨（14）日到彰化縣員林造勢時，授旗給後援會總會長、彰化縣議長謝典霖，沒想到卻被搖斷，不少人嚇一跳。對此，謝典霖認為並非凶兆，反而是「打斷手骨顛倒勇」。

韓國瑜到彰化員林造勢，現場氣勢磅礡、旗海飄揚，韓國瑜到場後授旗給謝典霖，謝典霖拿著旗桿猛揮，沒想到才沒幾下就當場斷裂噴飛，讓在場的彰化縣長王惠美嚇一大跳，韓國瑜和郝龍斌則相當淡定。

斷旗事件也引起鄉民討論，在PTT上留言「旗子卡韓？」「大凶之兆」、「古代打仗前斷旗大不利 三國演義有演」、「此旗必是1450」。

對此，謝典霖在臉書表示，在後台時才跟韓國瑜閒聊，說前一天進健身房多壓了幾組重訓，沒想到一上台就不小心把旗杆弄斷，但他不覺得這是凶兆，解讀為「打斷手骨顛倒勇」，已經將旗杆修復，也跟韓國瑜說長說這根旗竿除了會陪著他勝選，也會成為我們彰化緊密團結的精神指標。

謝典霖也提到10年前中職，La New的鍾承佑在延長上擊出斷棒全壘打，信心喊話「明年彰化四席也是全壘打啦！」

(中時電子報)