台中市國民黨總統候選人韓國瑜14日晚出席嘉義聯合競選總部成立大會，上萬嘉義鄉親到場支持。（資料照,黃國峰攝）

國民黨總統候選人韓國瑜昨來嘉義市大造勢，他痛批蔡英文執政4年，台灣從彩色變黑白的，他呼籲民眾用選票下架蔡英文政府，別讓民進黨騙第二次。而這場造勢時間點在傳統鄉下已算晚，卻擠了滿滿的人，「散場時看不到半台遊覽車」，有評論認為，以氣勢來看，嘉義市要翻轉了。

韓國瑜昨指出，嘉義是民主聖地，代表只要好好做的政黨，嘉義人一定會給機會，代表人民做主，人民才是政黨的爸爸，政黨是人民的保母，代表只要清廉執政，人民永遠愛你。他批蔡英文執政後，台灣人用「茫、苦、翻、亂」四字表達鬱卒，台灣從彩色變黑白的，世界更是把台灣遺忘了。據《中評社》報導，這場造勢見證了嘉義市民真心挺韓。

該評論指出，韓國瑜晚間8點多抵達嘉義市北香湖公園，時間點算晚，但現場仍湧入滿滿人潮，且更重要的是，這些群眾全是自發來的，因散場時看不到半台遊覽車。該評論認為，嘉義市要翻轉了這句話，看來不是虛言。

(中時電子報)