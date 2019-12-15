高以翔告別式現場。

高以翔告別式現場布置。(圖／影視攝影組攝)

藝人高以翔上月底在大陸錄製《追我吧》不幸猝逝，35歲年輕生命就此告終，他的遺體一路從寧波、杭州、上海運回台灣，安置在台北第一殯儀館，今(15日)早舉辦告別式，據悉，高以翔父母不希望大家過度悲傷，取消開放親友瞻仰遺容。

高以翔過世後，不少至親好友和粉絲都到靈堂悼念，告別式前一天，家屬將靈堂花籃、往生蓮花、紙紮飛機移到第一儐儀館，布置告別式現場，而女友Bella送「志翔安息、放心高飛」花籃和粉絲折的紙鶴都移往現場，氣氛溫馨感人。

而今早8點舉行家祭，高以翔父母和哥哥都已到現場，白富美女友Bella則是最早到，帶墨鏡仍難掩神情哀傷，大哥、二哥稍早捧牌位移靈到告別式會場，現場寫上「放心高飛 以翔追思會」，以白色花海佈置，典雅大方。

不少藝人也出席高以翔告別式，黑人、范范夫妻、毛加恩、羅雯夫妻、在《遇見王瀝川》劇中飾演他哥哥的男星連凱等也出席家祭。

(中時電子報)