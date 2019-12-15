以往都會在社群平台Youtbe，放上國民黨候選人韓國瑜造勢空拍畫面的挺韓Youtuber「Johnny Lin空拍」，有網友發現怎麼最近他最近都沒空拍韓國瑜了？他說，因為「空拍機在拍攝8日新北板橋聯合造勢時，飛機不幸陣亡。因此暫時沒空拍機」。

翻開「Johnny Lin空拍」的Youtube，不難發現，他從今年韓國瑜「6.1凱道造勢」，就開始跟著韓國瑜大小造勢四處跑，甚至觀看次數最好的前三支影片中，就有兩支與韓國瑜造勢有關，分別是「6.1凱道造勢」和「9.8三重大造勢」，都有10幾萬的觀看數。

至於最近為何沒再跟拍韓國瑜13、14日走訪中彰的造勢？Johnny Lin表示，因為「空拍機在拍攝8日新北板橋聯合造時，『飛機不幸陣亡』。因此暫時沒空拍機」。

許多網友和韓粉難過留言表示，「難過，看不到驚心動魄的造勢了」、「謹向隨Johnny Lin大師出過無數任務的英勇戰機致上最高敬意」、「未來若能將這些憾動人心的空拍作品，滙集製作成一部紀錄片，必是一部史詩級鉅作～期待！」、「這次一定要讓民調公司回家吃自己！2號韓國瑜成功勝利！」、「謝謝Johnny Lin謝謝，讓大家看見場場精彩的畫面」。

(中時電子報)