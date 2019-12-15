今天到周三各地多雲到晴，氣象局指出，尤其西半部高溫可達28至30度，且日夜溫差偏大，可達10度以上。然而，氣象專家吳德榮提醒，下波鋒面較原模擬的周四(12/19)開始增強，略微提前到周三(12/18)晚上抵達，北台灣轉有雨、氣溫漸降。
吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」中指出，下一波鋒面前緣提前到周三晚上抵達台灣東北部海面，加上東北風逐漸南下，北台灣轉有雨、氣溫漸降。周四、五(12/19、20)鋒面及東北季風南下，北台灣降雨、轉濕涼，其他地區亦略受影響。周六(12/21)東北季風減弱，北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫雨，北部平地好轉，氣溫回升，中南部天氣穩定、多雲時晴的天氣。
吳德榮說，今天到周三白天仍是西半部晴朗穩定、東半部多雲時晴的好天氣，要注意日夜溫差大，北台灣高溫約可升至29、30度，中南部都在30度以上，但晚上都只剩下18、19度，日夜溫差大要注意保暖。
(中時電子報)
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