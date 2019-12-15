高以翔告別式現場。

聶雲。影視攝影組

粉絲的紙鶴。影視攝影組

丁春誠（左）、陳紹誠。影視攝影組

王陽明（左）。影視攝影組

詹姆士。影視攝影組

倪雅倫。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式，高以翔的遺照掛在景行廳，照片中他露出溫暖和煦笑容，令人哀痛。現場親友近300人，現在持續登記讓親友入場。浙江衛視也派代表出席。

家屬一早將靈堂花籃、往生蓮花、紙紮飛機移到第一儐儀館，開始佈置告別式現場，高以翔女友Bella送的「志翔安息、放心高飛」花籃，還有粉絲齊心折的超過萬隻紙鶴也在其中。

早上8點舉行家祭，大哥、二哥一早捧著牌位，協助移靈到告別式會場，高以翔的女友緊跟在後，高爸、高媽陸續現身，黑人、范范夫妻及毛加恩、羅雯夫妻等列席家祭，現場寫上「放心高飛 以翔追思會」，以白色花海佈置，典雅大方，現場有許多粉絲排隊。

毛加恩和高以翔情同兄弟，黑人、范范夫妻、「時尚F4」的藍鈞天、丁春誠、陳紹誠及艾力克斯、李詠嫻夫妻、汪東城、錦榮、姚元浩、海裕芬、唐治中、王力宏、簡浩、連凱、孫芸芸、李易、六月夫婦、楊千霈等，已陸續進入告別式會場弔唁，友人、粉絲對高以翔無比想念，告別式結束後隨即火化，長眠地在金寶山。

高以翔低調交往3年的23歲女友Bella一路守候，連日來身上穿著同款的黑色上衣，Bella手上戴著尾戒象徵「生死不變的婚約」。高的摯友曾透露，高以翔原本要在錄完《追我吧》隔天就要求婚，未料天人永隔。

今告別式原本有開放親友瞻仰遺容，但家人不希望大家過度悲傷，因此後來決定取消這個流程，盼大家以正面溫暖力量，一起送高以翔最後一程。據知高以翔壽衣由爸媽挑選他生前最常穿的舒適衣服，也準備他最愛的籃球和其他衣物品，陪伴他一路好走。

(中時 )