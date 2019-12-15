老司機注意，亂傳「美女主播片」恐遭告！現任寰宇晚間新聞的女主播黃若薇，11日在個人臉書自揭「不雅自拍片」真相，表示早在2年前line就在傳了，明明長的一點都不像，所以當時一笑置之。只不過已經2年了，影片竟然還在傳，讓她忍無可忍，決定循法律途徑保護自己，已備案並將提告兩人，未來會把轉傳的人告到底，請有心人士自重！

黃若薇貼出三聯單，表示已備案已備案將提告兩人。（照片來源：黃若薇臉書）

黃若薇委屈又無奈地表示，從106年底line就在傳標題寫著「TVBS氣象主播黃若薇」或是「寰宇新聞台主播黃若薇」的自拍影片，重點是長的跟她一點都不像，而且我根本沒在TVBS任職過！所以當時和朋友只是一笑置之就關掉了。

誰知兩年後的今天，不只同事、主播同業，連家人朋友都被問：「若薇是不是得罪了誰？」

黃若薇表示，她不知道張冠李戴是否是為了衝影片點擊率，又或者是對主播有什麼奇怪的敵意或幻想！但自己和家人生活已受到影響，將不再姑息，接下來會把轉傳的人告到底，請有心人士自重！

她並呼籲收到影片的朋友們，勿再轉傳，並把資料存下來私訊給她，將會循法律途徑處理，最後更表示已備案將提告兩人。

(中時電子報)