印尼豬瘟（hog-cholera）疫情擴大，豬隻死亡數字不斷攀升，至今已造成超過27,000頭豬隻病死，上個月當地河川更發現上千頭已經腐爛的病死豬，官員擔心仍有數千豬隻面臨風險。

印尼豬瘟疫情擴大，北蘇門答臘地區近期持續發現大量病死豬隻。

法新社報導，印尼官方指出，過去3個月來，豬瘟已造成北蘇門答臘地區十多個縣市數千頭豬隻死亡，北蘇門答臘省首府棉蘭（Medan）獸醫首長奧古斯提亞（Agustia）13日表示，每天有約1,000至2,000頭豬隻感染死亡，數字非常高。

上個月，北蘇門答臘省一處河川更發現上千頭明顯腐敗的病死豬隻屍體，官員一一將豬隻撈起後已全部進行掩埋。

豬瘟爆發至今已造成逾27,000頭豬隻死亡，不過奧古斯提亞說，北蘇門答臘地區總共約有120萬頭豬，這些死亡豬隻數目僅佔當中的一小部分。有別於其他地區以穆斯林為主，北蘇門答臘地區則是基督徒佔多數，因此豬肉在當地是重要食物。

根據實驗室檢測結果，這些病死豬隻是感染豬瘟而死，豬瘟又名「經典豬瘟」或「豬霍亂」，與此次從大陸爆發的非洲豬瘟疫情不同。不過印尼官員已經表明，將會進一步檢測當地豬隻是否有感染非洲豬瘟情形。據信不論是豬霍亂或是非洲豬瘟，都不會對人體構成風險。

2017年印尼東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）也曾爆發豬瘟疫情，導致超過1萬頭豬隻染病死亡，當地農民損失慘重。

(中時電子報)