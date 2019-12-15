國民黨總統候選人韓國瑜14日晚上到嘉義市，與立委參選人傅大偉聯合大造勢，現場湧入上萬支持者力挺。其中這場造勢在進場動線的兩側，直接開放攤商擺攤，使得民眾進到會場都會經過，每攤都有民眾，攤商樂歪！

韓國瑜昨表示，民進黨執政讓年輕人沒辦法跟全世界接軌，經濟繼續蕭條，外交寸步難行，海峽兩岸緊張對立，台灣內部紛紛擾擾，一定要改變。他高喊讓中華民國這雙老鷹再高飛起來，再給國民黨一次機會。去年九合一大選以「貨出去、人進來，高雄發大財」口號打動人心的韓國瑜，據《中評社》報導，這次韓嘉義造勢，成功讓攤商發大財。

該報導提及，這場造勢中，在步入會場動線的兩側有開放攤商擺攤，民眾進到會場都會經過，也因此成功讓攤商發大財。

韓國瑜去年在政壇掀起「韓流」，所到之處皆有熱情支持者，造勢活動更經常出現「國瑜夜市」，包括瀑布香腸、烤乳豬等攤位成韓粉最愛，此外，還有許多賣國旗的攤位也總是擠滿人潮，讓許多攤商樂翻天。

(中時電子報)