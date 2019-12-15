英超兵工廠中場厄齊爾(Mesut Özil)本周五評論東突問題(新疆)而引來一些大陸球迷不滿，央視還取消了周日兵工廠與曼城的球賽直播。厄齊爾的推特發言並沒有特別使用英文，內容大致是聲援維吾爾人，批評穆斯林不夠團結，反對大陸在新疆的再教育營政策。

「東突是我們正在流血的傷口，他們為維護信仰而對抗壓迫者。可蘭經被燒了，清真寺被關閉，他們被趕出校園，領袖被殺害，被迫進入集中營，被迫和中國人同住，被迫嫁給中國人。但穆斯林卻是一言不發、一聲不吭，他們拋棄了維吾爾人。他們難道不明白，保持沉默者也是迫害的共犯嗎？」

東突、疆獨被北京定調為激進的分離主義運動，陸媒《新浪體育》批評厄齊爾的言論是「極大傷害國內球迷情緒的不當言論。」要求兵工廠給個交代。兵工廠隨後在微博聲明：「一切皆是厄齊爾的個人觀點，兵工廠絕對無意涉足政治。」

大陸球迷暫時與厄齊爾劃清界線，他在推特與IG都擁有超過2000萬追隨者。然而這次事件沒有鬧得很大，畢竟大陸的英超球迷眾多，不可能發起抵制，其實足球是全球種族歧視最頻繁的運動，球迷見怪不怪。大陸網友除了不滿與失望，也有人表示：「西方媒體就是希望我們又氣得跳起來，然後他們就有新題材可寫了。」

厄齊爾是土耳其裔德國人，他以自己的信仰和祖國驕傲，跟土國強人總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)非常友好，還邀請埃爾多安幫他證婚。埃爾多安被德國媒體視為獨裁者，在歐洲的世俗主義氛圍下(要求穆斯林改變生活習慣融入社會)，西方媒體對厄齊爾失去好感，這次也沒有特別站在他這邊。

(中時電子報)