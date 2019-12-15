來台依親的越南籍的梁姓按摩師，趁貌美女客睡著後，脫光她衣物，偷偷舔吻她下體及肛門，女客感覺下體涼涼後驚醒，梁竟欲霸王硬上弓性侵，幸經女客反抗踢中梁的下體而逃脫，高院因梁認罪賠償對方30萬元，依強制性交未遂罪判梁徒刑1年7月。

判決指出，在北市中山區某足體按摩店擔任按摩師傅的梁男，去年3月12日凌晨，被害人與友人前往消費，被害人由梁按摩，不久就睡著。梁見被害人入睡，竟悄悄褪去對方及自己的短褲、內褲，舌舔吻對方肛門及陰道，被害人驚醒，但梁以雙腳跨跪之姿，壓制她的身體兩側，意圖性侵，所幸被害人極力掙扎，且踢中梁的下體，才得以脫身。北檢依乘機性交罪起訴梁男，求刑4年6月

台北地院依強制性交未遂罪，判梁徒刑1年8月。但檢方認為，被害人陰道深處採集到與梁男相符的體液，陰道不可能令外部液體倒流，北院卻率爾認定有可能是梁男口水多所致，提起上訴。另梁男也上訴，請求判處緩刑。

高院支持一審見解，認定梁犯行構成強制性交未遂罪，但審酌梁男在檢警偵查時不但否認犯行，更謊稱被害人在按摩過程中驚醒，自行褪去內褲、大哭，再自行穿上褲子跑離現場，直至法院審理時因DNA鑑定才認罪，犯後態度並非良好。

不過，高院考量梁已與被害人民事調解，願賠對方30萬元，因此改判徒刑1年7月。可上訴。

(中時 )