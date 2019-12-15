2020台灣燈會禮賓大使服裝亮相。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台灣燈會即將登場，為服務來自世界各地的遊客，台中市政府教育局即日起培訓國立台中教育大學及靜宜大學共50位學生擔任燈會禮賓大使，除基本禮儀及英、日口語表達課程，也融入台中在地文化特色；盼使外國遊客賞燈順暢，並感受到台中滿滿的熱情及特殊文化。

教育局長楊振昇表示，台灣燈會禮賓大使從今年10月展開招募，學生分別來自國立台中教育大學及靜宜大學不同科系，期盼學生在受訓過程中激發出不同火花，增進校際間交流學習，完成充實的培訓課程。

參加培訓的學生說，希望透過燈會服務行銷台中特色，充實現今國際公民應具備的社會責任，並且積極與在地連結；來自台中在地的學生則說，很高興能為家鄉付出一份心力，也有自信能將親善大使的工作做好。

教育局強調，市府委請台灣知名設計師黃偉豪( Daniel Wong)為2020台灣燈會禮賓大使設計服裝，以「藝想世界」為靈感來源，想像如同在黑夜漫遊，帶入黑夜藍、迷幻紫色彩概念以及蝴蝶飛舞意象，展現莊重神秘氛圍。

(中時 )