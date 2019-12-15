日前一名70多歲老人，40年天天抽3、4包菸，自製土龍藥酒喝，結果出現無痛性血尿，被診斷出「泌尿道上皮癌」。泌尿部教授吳文正表示，愛亂吃中草藥的老人，罹患泌尿道癌變的機率最大，因為來路不明的藥品可能含有被列為禁藥的「馬兜鈴酸」。

早安健康報導，高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿部吳文正教授表示，上泌尿道上皮癌的高危險因子包括：高齡、抽菸、吃來路不明的藥、喝受污染地下水、常接觸有機溶劑。其中，來路不明的中草藥，指的是有含禁藥馬兜鈴酸的藥材，同家醫院的泌尿部李經家主任表示，馬兜鈴酸有腎毒性，會增加上泌尿道上皮癌的罹患風險。

衛生福利部早在2003年就公布禁用含馬兜鈴酸的中草藥，像是馬兜鈴、關幕通、廣防己、青木香和天仙藤等藥材。但馬兜鈴酸引發上泌尿道上皮癌大約需要7年，若習慣自己抓藥吃，就要特別注意有沒有把含有馬兜鈴酸的藥材吃下肚。

(中時電子報)