NBA official report says Jimmy Butler was fouled by LeBron on this inbound attempt and fouled by Anthony Davis on the game tying 3-point attempt



(h/t @IraHeatBeat ) pic.twitter.com/TDlXNColtF — NBA Central (@TheNBACentral) December 14, 2019

聯盟15日公布湖人作客以113比110險勝熱火的最後兩分鐘裁判報告，結果毫無意外再次打臉，誇張的是這份裁判報告確認最後兩分鐘內出現的3次漏判，竟然全都對湖人有利，尤其是在吉米巴特勒執行最後一擊期間，竟然發生2次！

根據聯盟公布這場湖人與熱火的最後兩分鐘裁判報告，第1次漏判出現在最後1分16秒，湖人後衛丹尼格林在場上兩次運球，可是裁判當作沒看到，接著最具爭議的兩次漏判，都發生在最後4.2秒，吉米巴特勒執行追平三分出手之際。

因為當時熱火發邊線球，球都還沒發進來，詹姆斯竟然直接跟吉米巴特勒撞成一團，根據裁判報告指出，這是詹姆斯主動跟吉米巴特勒發生身體接觸，且完全影響到吉米巴特勒的移動，這應該是一次無球犯規，結果裁判卻沒有吹出來。

然後在最後2.6秒，吉米巴特勒右側底角三分出手，安東尼戴維斯撲上防守，根據裁判報告，戴維斯在防守時進入巴特勒的空間，且跟巴特勒發生身體接觸，這應是可罰3球的防守犯規，可惜裁判再次無視，要幫湖人贏球也別這麼誇張！

(中時 )