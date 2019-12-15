錦榮（左）、李易、六月夫婦。影視攝影組

許維恩（左）、姚元浩。影視攝影組

汪東城（左）王宏恩。影視攝影組

恬娃竟突然出現高以翔告別式。影視攝影組

高以翔（本名曹志翔）上個月27日錄製浙江衛視節目《追我吧》時不幸猝逝，享年35歲。家屬今（15日）於台北第一殯儀館舉辦告別式。早上近300位親友送摯友最後一程。

3年前在電視劇《遇見王瀝川》劇中飾演高以翔哥哥的男星連凱，一早現身殯儀館，哀痛送「弟弟」最後一程。連凱表示，高以翔為人非常好，沒有負面消息，相當欣賞對方。也表示自己多年來一直抵制真人秀節目，身為演員的他曾看過好幾次鋼絲斷裂的危險情況，更何況是節目，藝人的安全沒人能保證。

在高以翔傳出噩耗時，連凱曾在微博上批評真人秀節目，「不是針對電視台，是針對節目。真人秀很傷害演員，提倡呼籲演員不要上，會少了神秘感，演什麼不像什麼，因為觀眾太了解你了，我認為這次就是節目組的疏失。」

連凱認為，真人秀節目就是想看到藝人的喜怒哀樂，但演員不適合，且《追我吧》強度太高，藝人的安全是一大疑慮，「連拍戲都難免發生意外，更何況是真人秀節目」。

(中時 )