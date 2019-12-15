2020總統大選進入最後倒數階段，國民黨總統候選人韓國瑜似乎不受年輕人青睞，還有把「韓國瑜」當成是罵人的詞彙。對此，主持人謝震武感嘆，去年的場景玩全不是這樣。

主持人謝震武在13日播出的政論節目《新聞面對面》中提到，最近有小朋友把「你很韓國瑜」當成罵人的形容詞。國民黨台北市議員徐巧芯表示，現在小學生也會討論政治、看政論節目，且小孩子講話比大人更直接，如果周邊的人開始說你很丟臉，把人格上講得一文不值。

對此，謝震武也說，去年年11月24號以前，場景完全不是這樣，當時支持韓國瑜基本上是很光榮的。

來賓民進黨立委趙天麟補充說，自己的小孩也是小學生，所以完全認同徐巧芯的說法，「現在小朋友民智大開」，這也是一個很明顯的風向，「去年的風向認為，支持韓國瑜就是一個新改變、一種可能性」，去年若不支持韓國瑜，還會被說「你好好笑喔，怎麼可能不支持韓國瑜」，但是也不要迴避韓國瑜為什麼被嘲笑，因為性別、宗教、種族，這些是普世不能踩到的紅線，可是現在幾乎快被韓陣營給踩光了。

(中時電子報)