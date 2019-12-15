Keanna神隱10天首發聲。(圖／本報系資料照)

歌手謝和弦日前被混血辣妻Keanna檢舉持有大麻，遭警方逮捕，未料交保後，不僅宣布「永遠單身」，證實要在過年後離婚，更高調認愛直播主莉婭，並表示早知道Keanna懷孕，反嗆「生下來就養，不要用孩子綁著我，我不吃這套」，渣男行徑讓人傻眼，而Keanna沉默10天，終於在15日凌晨發文，向老公喊話，言詞中滿是對他的關心，令人心疼。

Keanna神隱10天後在IG發文，透露選擇沉默不回應，是因為不想謝和弦在此時被攻擊再受刺激，「也是想到你、心疼你每次在躁期過後的鬱期，會因為自己躁期的衝動行為感到後悔愧疚甚至崩潰的樣子」，她希望謝和弦在冷靜下來後，「好好就醫吃藥，面對自己的病情，別再讓失控傷害別人與自己」。

最後她提醒若放任狂躁，會帶來毀滅及後悔，她也對謝和弦說「加油。控制它，不是被控制」，顯然被公開喊離婚，依舊擔心對方的情況。

(中時電子報)