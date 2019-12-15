把握好天氣！中央氣象局今天指出，這一波穩定的天氣型態將延續到周三，周四起東北季風報到，中部以北地區早晚將出現10度溫差，且北部與東半部地區將會有零星降雨。

氣象局預報員陳建安指出，從今天起至周三都是比較穩定的天氣型態，並沒有甚麼明顯系統影響台灣地區，由於風向主要吹東風，東半部地區接近海岸處會有零星降雨，其他地區則是多雲到晴，但各地清晨還是稍有涼意，例如今天清晨嘉義受到輻射冷卻影響，出現全台最低溫15度。

高溫方面，西半部天氣晴朗，受沉降作用影響溫度普遍比東半部高，但全台都有機會出現27度以上高溫，南部地區甚至上看30度，周四午後東北季風掠過北台灣外海，天氣開始轉變，受到水氣影響北台灣將持續4天的濕涼型態，高溫會降至20～23度，周六將出現最低溫，台北大約17度、苗栗14度。

中部地區周四起雲量漸多，低溫來到15度，早晚預估出現10度溫差，空氣品質方面這兩天因受天氣穩定影響，雲林以南亮起橘色提醒，主要是因位於背風面擴散條件較差，加上未降雨無法帶走汙染物，提醒民眾出門注意攜帶口罩。

(中時 )