強風、洪水襲擊法國西南部地區，造成1名老人喪命5人受傷，6萬戶人家無電可用。

截至今天晚間，法國仍有11個行政區維持在橘色警戒狀態。

在法國西南的庇里牛斯山-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques），一名70歲男子昨天因車輛遭倒下的大樹擠壓而喪生。

在洛塔加倫行政區（Lot-et-Garonne），1名70多歲的男子出門拿信時被大水沖走。

另外有5人受傷，其中兩人因為大樹倒在他們的車上，傷勢較為嚴重。

電力供應商Enedis告訴法新社，有6萬戶人家無電可用，包括法國西南部的5萬戶和北部的1萬戶，其中大多集中在諾曼第（Normandy）。

洪水和土石流切斷了Gourette和Artouste滑雪場的對外交通；拉蘭（Laruns）的飲用水供給也中斷。

當局警告，強風導致阿爾卑斯山雪崩風險上升，尤其是伊澤爾（Isere）和薩瓦（Savoie）幾處人氣滑雪勝地。

(中央社)