強風、洪水襲擊法國西南部地區，造成1名老人喪命5人受傷，6萬戶人家無電可用。
截至今天晚間，法國仍有11個行政區維持在橘色警戒狀態。
在法國西南的庇里牛斯山-大西洋省（Pyrenees-Atlantiques），一名70歲男子昨天因車輛遭倒下的大樹擠壓而喪生。
在洛塔加倫行政區（Lot-et-Garonne），1名70多歲的男子出門拿信時被大水沖走。
另外有5人受傷，其中兩人因為大樹倒在他們的車上，傷勢較為嚴重。
電力供應商Enedis告訴法新社，有6萬戶人家無電可用，包括法國西南部的5萬戶和北部的1萬戶，其中大多集中在諾曼第（Normandy）。
洪水和土石流切斷了Gourette和Artouste滑雪場的對外交通；拉蘭（Laruns）的飲用水供給也中斷。
當局警告，強風導致阿爾卑斯山雪崩風險上升，尤其是伊澤爾（Isere）和薩瓦（Savoie）幾處人氣滑雪勝地。
(中央社)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。